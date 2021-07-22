Справа ПриватБанку: апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета

Про це повідомляє Бабель.

Суд скасував постанову слідчого судді про обрання запобіжного заходу. Суд призначив новий розгляд у першій інстанції.

Оскільки Дубілет перебуває не в Україні, і йому раніше призначили заочний арешт "до моменту його фактичного затримання".

15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн

22 лютого ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн..

29 березня НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета