Справа ПриватБанку: апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета
Про це повідомляє Бабель.
Суд скасував постанову слідчого судді про обрання запобіжного заходу. Суд призначив новий розгляд у першій інстанції.
Оскільки Дубілет перебуває не в Україні, і йому раніше призначили заочний арешт "до моменту його фактичного затримання".
- 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн
- 22 лютого ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн..
- 29 березня НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета
- Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування
- Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета
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