Колишнім керівникам ПриватБанку оголосили підозри у розтраті 85,2 млн грн
Колишнім голові ПриватБанку Олександру Дубілету, першому заступнику Володимиру Яценку та керівнику департаменту повідомили про підозру у розтраті коштів підприємства на 85,2 млн грн
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура
У грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним колишні керівники виплатили коштом банку близько 223 млн грн. Гроші перерахували декількома траншами на різні компанії: 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної зі зловмисниками компанії та 136,8 млн грн – на іншої. Ці кошти зловмисники вивели за кордон, аби легалізувати.
"Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили нові подробиці злочину, і виявили розтрату у понад 85 млн грн.
15 липня повідомлено про зміну підозр вже встановленим учасникам розкрадання коштів ПриватБанку колишнім:
- голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександру Дубілету;
- першому заступнику голови правління Володимиру Яценку;
- керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк";
- керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "ПриватБанк".
Також керівнику департаменту операційного напрямку банку правоохоронці повідомили про підозру.
- 22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.
- У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.
- 29 березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.
- Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.
- Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у
- 15 березня 2021 року НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.
- 22 лютого 2021 року ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.
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