Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура

У грудні 2016 року за день до визнання ПриватБанку неплатоспроможним колишні керівники виплатили коштом банку близько 223 млн грн. Гроші перерахували декількома траншами на різні компанії: 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної зі зловмисниками компанії та 136,8 млн грн – на іншої. Ці кошти зловмисники вивели за кордон, аби легалізувати.

"Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили нові подробиці злочину, і виявили розтрату у понад 85 млн грн.

15 липня повідомлено про зміну підозр вже встановленим учасникам розкрадання коштів ПриватБанку колишнім:

голові правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександру Дубілету;

першому заступнику голови правління Володимиру Яценку;

керівниці департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ "ПриватБанк";

керівниці департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ "ПриватБанк".

Також керівнику департаменту операційного напрямку банку правоохоронці повідомили про підозру.

22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета.

У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.

29 березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у

15 березня 2021 року НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

22 лютого 2021 року ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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