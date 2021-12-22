ВАКС заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета: його підозрюють у розтраті 136 млн грн
22 грудня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління "ПриватБанку" Олександра Дубілета
Про це заявили у НАБУ.
"Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові "ПриватБанку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.
Рішення про арешт Олександра Дубілета винесли без його участі, оскільки колишній голова правління "ПриватБанку" понад пів року перебуває в міжнародному розшуку.
Йому інкримінують розтрату коштів «ПриватБанку». Він - один з п’ятьох підозрюваних у цій справі й одразу за двома епізодами: розтраті понад 136 млн грн через "схему" страхових виплат і так званої акредитивної оборудки, через яку "ПриватБанк" втратив $314,9 млн.
Загалом через ці шахрайські "схеми" вивели 8,3 млрд грн.
Як повідомляють у ВАКС, слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.
- 15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.
- 22 лютого ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.
- 29 березня НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.
- Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.
- Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета.
- У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.
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