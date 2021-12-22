ВАКС заочно заарештував ексголову правління "ПриватБанку" Дубілета: його підозрюють у розтраті 136 млн грн

Про це заявили у НАБУ.



"Слідчий суддя ВАКС повністю задовольнив клопотання НАБУ і САП і 22 грудня 2021 року обрав колишньому голові "ПриватБанку" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться в повідомленні.



Рішення про арешт Олександра Дубілета винесли без його участі, оскільки колишній голова правління "ПриватБанку" понад пів року перебуває в міжнародному розшуку.



Йому інкримінують розтрату коштів «ПриватБанку». Він - один з п’ятьох підозрюваних у цій справі й одразу за двома епізодами: розтраті понад 136 млн грн через "схему" страхових виплат і так званої акредитивної оборудки, через яку "ПриватБанк" втратив $314,9 млн.



Загалом через ці шахрайські "схеми" вивели 8,3 млрд грн.



Як повідомляють у ВАКС, слідство відпрацьовує й інші епізоди та встановлює решту учасників злочину.

15 березня НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку - ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

22 лютого ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

29 березня НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета.

У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.

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