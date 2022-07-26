Суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

26 липня була задоволена скарга ПриватБанку, а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку ПриватБанку, — повідомляють з фінансової установи.

Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства ПриватБанку та зберегти фінансову стабільність в країні.

"Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку", - йдеться в повідомленні.

15 липня колишнім керівникам ПриватБанку оголосили підозри у розтраті 85,2 млн грн.

22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про заочний арешт колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета.

У липні 2021 року апеляційна палата ВАКС скасувала заочний арешт Дубілета.

29 березня 2021 року НАБУ оголосило у розшук ексголову правління ПриватБанку Дубілета.

Дубілет заявив, що правоохоронні органи мають відомості про його місце перебування.

Суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак обрав запобіжний захід у

15 березня 2021 року НАБУ оголосило підозру трьом колишнім посадовцям ПриватБанку — ексголові правління Олександру Дубілету, його заступнику та керівнику міжбанківських операцій. Їх підозрюють у розтраті 8 млрд грн.

22 лютого 2021 року ексголові правління ПриватБанку Дубілету, колишньому заступнику голови правління банку Володимиру Яценку і колишній очільниці одного з підрозділів банку повідомили про підозри у розтраті чужого майна на суму 136 млн грн.

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