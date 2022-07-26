Суд остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду остаточно підтвердив законність націоналізації ПриватБанку
Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.
26 липня була задоволена скарга ПриватБанку, а також скасовано рішення судів попередніх інстанцій з відмовою в позові пов'язаній з колишніми власниками банку компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД". Вона вимагала визнати незаконним розпорядження НБУ від 17.10.2016 про перевірку ПриватБанку, — повідомляють з фінансової установи.
Саме за підсумками цієї перевірки Нацбанк виявив порушення в роботі менеджменту і колишніх власників банку, після чого прийшов до висновку про необхідність націоналізації, щоб уникнути банкрутства ПриватБанку та зберегти фінансову стабільність в країні.
"Це остаточне судове рішення у цій справі, що є важливою складовою частиною судової боротьби державного ПриватБанку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку", - йдеться в повідомленні.
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