Практично немає сумнівів, що після повернення зі Штатів всіх керівників антикорупційних органів його справа була б активізована, і, ймовірно, стояло б питання видачі олігарха США.

Тут все ж таки варто нагадати, що окрім Укрнафти є ще справа Привату, а Коломойський вивів з Привату не 0,5млрд грн., а 5,5 млрд дол! І це велика різниця. І завдаток інший, більш перспективний.

Тому навіть не знаю, чи тут Ігоря Валерійовичу хочуть "закрить", чи все-таки "прикрить" від НАБУ і значно більш серйозного обвинувачення.

Але дозволити цього не можуть, бо він надто багато знає. І може заговорити…

А він не лише знищував Порошенка і Гонтареву як помсту за прикриття "годівниці" і націоналізацію Привату, але грався в багато інших ігор. Як з розкруткою "свого" президента через серіал та шоу на каналі, але і з втручання своїми людьми в американські вибори. А це небезпечна гра, за неї в "супермаркеті під назвою Життя - дуже серйозна Каса"). Недарма ж він так часто повторював це прислівʼя.

PS. Багато хто питає як поведуться плюси. Ніяк. Вже другий рік вони на бюджетному фінансуванні, а хто платить, той замовляє музику. Ну і за операцію "прикриття" - не бʼють).

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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