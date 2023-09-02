Не знаю, чи Коломойського в Україні хочуть "закрить" чи все таки "прикрить"
Коломойський - в суді, з високим шансом вийти під заставу в пів мільярда гривень (бо саме в відмиванні такої суми його обвинувачує СБУ)
Практично немає сумнівів, що після повернення зі Штатів всіх керівників антикорупційних органів його справа була б активізована, і, ймовірно, стояло б питання видачі олігарха США.
Тут все ж таки варто нагадати, що окрім Укрнафти є ще справа Привату, а Коломойський вивів з Привату не 0,5млрд грн., а 5,5 млрд дол! І це велика різниця. І завдаток інший, більш перспективний.
Тому навіть не знаю, чи тут Ігоря Валерійовичу хочуть "закрить", чи все-таки "прикрить" від НАБУ і значно більш серйозного обвинувачення.
Але дозволити цього не можуть, бо він надто багато знає. І може заговорити…
А він не лише знищував Порошенка і Гонтареву як помсту за прикриття "годівниці" і націоналізацію Привату, але грався в багато інших ігор. Як з розкруткою "свого" президента через серіал та шоу на каналі, але і з втручання своїми людьми в американські вибори. А це небезпечна гра, за неї в "супермаркеті під назвою Життя - дуже серйозна Каса"). Недарма ж він так часто повторював це прислівʼя.
PS. Багато хто питає як поведуться плюси. Ніяк. Вже другий рік вони на бюджетному фінансуванні, а хто платить, той замовляє музику. Ну і за операцію "прикриття" - не бʼють).
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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