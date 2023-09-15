Коломойському повідомили третю підозру, – радник голови ОП

Про це повідомив позаштатний радник голови Офісу президента Сергій Лещенко.

За його словами, Коломойському повідомлено про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката. Нова підозра є результатом розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

Згідно з документом, на який посилається Лещенко, Коломойського підозрюють:

в організації підробки документів на переказ коштів

в організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

в набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

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Як пише Лещенко, досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу, до складу якої також входив керівник столичної філії Приватбанку Сергій Волков та інші службові особи філії і головного офісу Приватбанку.

Група розробила план, спрямований на заволодіння коштами ПриватБанку. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівки від імені Коломойського до каси головного офісу банку, облікування їх, оформлення перевезення неіснуючої готівки інкасаторами.

Таке штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося від 26 березня 2013 року по 18 лютого 2014 року – на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень. Надалі, як пише Лещенко, цю безготівку легалізували шляхом перерахунку в адресу:

ТОВ "ФК Дніпро";

на власний рахунок Коломойського;

на адресу організації "Об'єднана єврейська община України";

ТОВ "Протон-21";

ТОВ "ЮБІ";

ТОВ "ФК Гамбит";

ПАТ "НПК-Галичина";

шляхом поповнення власного карткового рахунку в Приватбанку;

а також банківського рахунку в АТ "Айбокс Банк" із подальшим переказом коштів на рахунки низки компаній-нерезидентів: Marks and Sokolov LLC (США); Huges Hubbard and Reed LLP (США); Fieldfisher LLP (Велика Британія); Nomea Law Firm (Швейцарія).

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Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління Укрнафти; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком постачання нафти і нафтопродуктів Укрнафти; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

У суботу, 2 вересня 2023 року, СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.

У четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин