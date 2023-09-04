Що відбувається із олігархом Коломойським: реальний кримінал чи гра на випередження

Про що у тексті:

Хто такий Ігор Коломойський

У чому підозрюють одного з найпотужніших українських олігархів

Що відомо про справи, пов'язані з Коломойським

Громадянина якої країни судитимуть: "три громадянства" Коломойського

Як відреагував Зеленський на арешт прихильного магната

Що означає справа проти Коломойського: думки в Україні

Яка реакція Заходу на затримання олігарха, обвинуваченого у корупції

Хто такий Ігор Коломойський?

60-річний Ігор Коломойський – український олігарх, політик і колишній управлінець єврейського походження, співвласник групи "Приват". У 2020 році, за оцінкою OCCRP, входив до четвірки найбільших корупціонерів світу, через звинувачення у крадіжці $5 млрд ПриватБанку через низку офшорів. За даними Forbes, статки Коломойського оцінюються в 1 мільярд доларів.

Фото: pravda.com.ua

У чому підозрюють одного з найпотужніших українських олігархів?

Вранці 2 вересня працівники Офісу генерального прокурора та Служби безпеки України вручили підозру бізнесмену-олігарху Ігорю Коломойському. Йому інкримінують дві статті Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом ЗМІ оприлюднили й текст самої підозри.

У матеріалах слідства йдеться, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 570 мільйонів гривень шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Ввечері 2 вересня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці з альтернативою у вигляді застави у понад 509 млн грн. Підозрюваний повинен був здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Захист має п'ять днів, щоб оскаржити рішення.

З зали суду Коломойський у супроводі працівників судової охорони поїхав до слідчого ізолятора. Адвокати бізнесмена заявили, що застава вноситися ним не буде, натомість готують апеляцію.

Що відомо про справи, пов'язані з Коломойським?

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму понад 155 млрд гривень. Раніше міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито відмивав через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року детективи НАБУ вже навідувалися до Коломойського в Буковель з обшуками у справі "Укрнафти". Тоді українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму понад 13 млрд гривень. Серед підозрюваних – ексголова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачанням нафти й нафтопродуктів "Укрнафти" та колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Громадянина якої країни судитимуть? Три громадянства Коломойського

Позаштатний радник глави Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що заарештований підприємець Ігор Коломойський проходить у матеріалах кримінальної справи як особа з громадянством Кіпру й Ізраїлю. Натомість на відео з оголошенням рішення Шевченківського районного суду міста Києва щодо запобіжного заходу бізнесмен фігурує як громадянин України.

Президент України Володимир Зеленський в липні 2022 року нібито підписав таємний указ про позбавлення громадянства низки осіб, в тому числі олігарха Ігоря Коломойського. Згодом народний депутат, член Комітету ВР з питань правової політики Сергій Власенко опублікував, як він стверджував, фото цього указу, а депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин посилався на відповідь Офісу президента. Але знову ж таки - офіційного підтвердження цього указу не було.

Як повідомляють ЗМІ, у Шевченківському районному суді підтвердили, що бізнесмен Коломойський у суботу, 2 вересня, надав паспорт громадянина України для посвідчення особи. Але справжність документа суддя не перевіряє. Журналісти припускають, що, імовірно, Коломойський подав цей паспорт, бо не отримав указу про позбавлення його громадянства і вважає себе громадянином України.

В ОП сказали, що поки запитів на екстрадицію Коломойського до США, де проти нього веде розслідування ФБР, не надходило до України. Й запевнили, що якщо ж такі надійдуть, то вони будуть виконані. "Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує", запевнив позаштатний радник керівника ОП Сергій Лещенко.

Як відреагував Зеленський на справу проти Коломойського?

У день, коли суд обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському, президент Володимир Зеленський не коментував прямо це рішення. Однак у вечірньому зверненні він заявив, що українці захистять свою державу та повернуть свободу своїй землі.

"Безумовно, ми захистимо Україну та повернемо свободу всій землі. І кожен із нас відчує, що це буде Україна інших правил. Кордони – ті самі. Демократія – напевно, така ж бурхлива. Свобода – одна з найбільших у Європі, як і завжди. Але точно без багатолітнього "як завжди" щодо тих, хто грабував Україну та ставив себе вище, ніж закон і будь-які правила", – заявив Зеленський.

Він не уточнив, кого саме має на увазі, натомість подякував правоохоронцям "за рішучість довести до справедливого результату кожну – кожну зі справ, які десятиліттями гальмувались", й додав, що "закон має працювати".

Що означає справа проти Коломойського: думки в Україні

На думку журналіста Богдана Буткевича, "двіж з Коломойським" має кілька цілей. Зокрема, випередити НАБУ й показати США видимість боротьби з корупцією, насправді ж не допустити реального арешту або видачі його в Америку. Друге – "прижучити" самого мільярдера. Крім того, Зеленський вирішив повторити те, що колись зробив Путін з Березовським. Ну й останній аргумент, зі слів Буткевича, полягає в тому, що нібито Київ хоче гарантій безпеки від Тель-Авіва для певних громадян України та Ізраїлю, а останній відмовляється.

Міністр юстиції України Денис Малюська каже, що Коломойський – крутий шахіст, майстер непередбачуваних стратегій та деструктивної манери перемовин, тобто завжди приховувати свій реальний інтерес. Бізнесмен розумів, що його практики можуть закінчитись в'язницею. Багато років влада була заручником своєрідної “дилеми в’язня”. А у випадку Коломойського дилема полягала у тому, що всі у ланцюжку "дізнавач – слідчий – експерт – прокурор – суддя – суддя апеляції" могли діяти синхронно та доправити олігарха у в’язницю лише коли були б твердо переконані, що інший далі у ланцюжку не обере "суперприз", а виконає свою функцію. Це призводило до того, що ланцюжок ніколи раніше до кінця не спрацьовував. Та тепер, схоже, вперше цей ланцюжок спрацював.

Разом з тим народний депутат Микола Княжицький вважає, що будь-який запобіжний захід – це показуха, й "історія Ігоря Валерійовича не про те, як президент Зеленський намагається покарати найбільшого олігарха (тоді це мав би робити більш незалежне НАБУ), а про те, як українська влада робить все, щоб спробувати викрутитися перед США, демонструючи діяльність з покарання Коломойського без покарання".

Стосовно громадянства Ігоря Коломойського, то питання в тому, кому вірити – судді, який 100% бачив матеріали справи та оголосив Коломойського "громадянином України", чи раднику ОП, чия посада не передбачає допуску до матеріалів справи (взагалі незрозуміло, як він їх отримав і звідки взяв), і відповідь очевидна.

Будь-який судовий процес над очільником неформальної бізнес-групи "Приват" Ігорем Коломойським в Україні буде викликати сумніви у суспільства, вважає інвестиційний експерт та блогер Сергій Фурса. Тому правда в тому, що єдиний судовий процес над Коломойським, якому дійсно буде довіра, має проходити в США.

Яка реакція Заходу на затримання олігарха, обвинуваченого у корупції

Після вручення підозри Коломойському та його затримання видання Reuters назвало олігарха мішенню боротьби президента Володимира Зеленського з корупцією. Сам глава держави, як пише ЗМІ, який став відомим як комік і зіграв роль президента в серіалі, що транслювався на телеканалі, що належить Коломойському, заперечує особисті зв'язки з бізнесменом.

Тоді як Politico зазначило, що Коломойський є одним з найбільш суперечливих магнатів країни та підтримував президентську кампанію Зеленського у 2019 році, коли контролював медіаімперію, яка часто рекламувала політичного новачка, який переміг і став президентом.

BBC назвало арешт одного з найпотужніших українських олігархів останнім кроком в антикорупційній боротьбі в Україні, спрямованої проти кількох відомих осіб.

Напередодні арешту Коломойського, у п'ятницю, 1-го вересня, на зустрічі з делегацією керівників українських антикорупційних інституцій у Вашингтоні радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван сказав, що Сполучені Штати вітають відданість України боротьбі з корупцією, повідомляв Голос Америки, Посадовець також підтвердив непохитну підтримку США антикорупційних реформ в Україні та відважного захисту Україною своєї демократії від російської агресії.