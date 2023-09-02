Двіж з Коломойським має кілька цілей

1. Випередити НАБУ і показати для США видимість боротьби з корупцією. А насправді - не допустити його реального арешту чи видачі в Америку. Плюс Зеленський їде до США невдовзі - треба гарне інфотло.

2. Прижучити самого ІгорВалєріча та показати всім я*ця. Типу - бачите, ми навіть свого колись патрона мочимо. А від вас і мокрого місця не лишиться.

3. Показати своїм симпатикам та електорату, що влада гарна і перебити смердючий шлейф від останніх корупційних скандалів. Які починають бити по рейтингу сонцесяйного Зе.

Тому Зеленський вирішив повторити те, що колись зробив Путін з Березовським. Який його так само багато в чому породив.

4. Ходять вперті чутки, що проблеми у стосунках з Ізраїлем у нас ще й тому, що нібито наша сторона наполягає на наданні Тель-Авівом гарантій безпеки для певних громадян України та Ізраїлю. Грубо кажучи - щоб певні люди, які втечуть в Ізраїль, потім не були видані США. І нібито Ізраїль відмовляється від таких гарантій. А витиснути цих громадян з України ОП дуже хоче. Чому й влаштовує ось такі ось шоу з підозрами.

Навіть гадки не маю, що ж це за громадяни такі.

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Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

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