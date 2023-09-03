Будь-який запобіжний захід - це показуха
Він не є покаранням, а способом контролювати місцеперебування підозрюваного
Тому Коломойський до вироку суду і далі залишається лише підозрюваним добропорядним громадянином. Так, громадянином, бо виявляється, як пишуть громадянства його ніхто не позбавляв. У цьому й була причина вимоги закриття для преси суду, на що суд швиденько погодився.
Канал Ігоря Валерійовича і Віктора Володимировича і далі залишається рупором влади, медіа, якому регулярно дає інтерв'ю президент і яке отримує бувши приватним державне фінансування.
Тому історія Ігоря Валерійовича не про те, як президент Зеленський намагається покарати найбільшого олігарха (тоді це мав би робити більш незалежний НАБУ), а про те, як українська влада робить все, щоб спробувати викрутитися перед США, демонструючи діяльність з покарання Коломойського без покарання.
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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