Будь-який запобіжний захід - це показуха

Тому Коломойський до вироку суду і далі залишається лише підозрюваним добропорядним громадянином. Так, громадянином, бо виявляється, як пишуть громадянства його ніхто не позбавляв. У цьому й була причина вимоги закриття для преси суду, на що суд швиденько погодився.

Канал Ігоря Валерійовича і Віктора Володимировича і далі залишається рупором влади, медіа, якому регулярно дає інтерв'ю президент і яке отримує бувши приватним державне фінансування.

Тому історія Ігоря Валерійовича не про те, як президент Зеленський намагається покарати найбільшого олігарха (тоді це мав би робити більш незалежний НАБУ), а про те, як українська влада робить все, щоб спробувати викрутитися перед США, демонструючи діяльність з покарання Коломойського без покарання.

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Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

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