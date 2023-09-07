Коломойському та 5 експосадовцям ПриватБанку оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн
Сьогодні колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському повідомили про нову підозру
Про це інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура.
"7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи", – йдеться в заяві.
За результатами досудового розслідування виявлено, що один із засновників ПриватБанку у першому кварталі 2015 року намірявся фінансувати свою офшорну фірму та збільшити свою частку у банку користуючись коштами установи.
Для досягнення мети Коломойський, ймовірно, долучив 5 співробітників банку, серед них колишні:
- голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";
- заступник голови правління – директор казначейства;
- заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського шилінга, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";
- начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;
- заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".
За даними правоохоронців схема полягала у тому, що організована група штучно створила зобов’язання банку сплатити одній з контрольованих компаній понад 9,2 млрд грн за номінальною вартістю власних облігацій, якими вони навмисно завищили ціну, шляхом підробки необхідних документів.
З цих коштів понад 446 млн грн було використано для відмивання доходу, шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок остаточного власника ПриватБанку Коломойського через ряд фінансових операцій з контрольованими компаніями, та потому внесеного ним до статутного капіталу банку для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення. Решта коштів була розподілена на їхній розсуд, пояснюють в прокуратурі.
Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським
Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".
Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.
5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.
У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачання нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.
Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.
Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.
Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Олігарха відправили під варто строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.
3 вересня стало відомо, що у матеріалах слідства щодо шахрайства Ігоря Коломойського, олігарх фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а українського громадянства він позбавлений.
Наразі олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.
6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.
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