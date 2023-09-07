Коломойському та 5 експосадовцям ПриватБанку оголосили підозру в заволодінні 9,2 млрд грн

Про це інформує Спеціальна антикорупційна прокуратура.

"7 вересня 2023 року за погодження керівника САП детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи", – йдеться в заяві.

За результатами досудового розслідування виявлено, що один із засновників ПриватБанку у першому кварталі 2015 року намірявся фінансувати свою офшорну фірму та збільшити свою частку у банку користуючись коштами установи.

Для досягнення мети Коломойський, ймовірно, долучив 5 співробітників банку, серед них колишні:

голова правління ПАТ КБ "ПриватБанк";

заступник голови правління – директор казначейства;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського шилінга, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ "ПриватБанк";

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ "ПриватБанк".

За даними правоохоронців схема полягала у тому, що організована група штучно створила зобов’язання банку сплатити одній з контрольованих компаній понад 9,2 млрд грн за номінальною вартістю власних облігацій, якими вони навмисно завищили ціну, шляхом підробки необхідних документів.

З цих коштів понад 446 млн грн було використано для відмивання доходу, шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок остаточного власника ПриватБанку Коломойського через ряд фінансових операцій з контрольованими компаніями, та потому внесеного ним до статутного капіталу банку для виконання вимог Програми фінансового оздоровлення. Решта коштів була розподілена на їхній розсуд, пояснюють в прокуратурі.

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на суму в понад 155 млрд гривень. Раніше Міністерство юстиції США звинуватило Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та світі. Натомість сам олігарх заперечив звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Відомо, що в українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають усі ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає Банк, було реалізовано його колишніми власниками.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру у заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління "Укрнафти"; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком та постачання нафти і нафтопродуктів "Укрнафти"; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

Ранком суботи, 2 вересня 2023 року, олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у вчиненні легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського районного суду міста Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство. Олігарха відправили під варто строком на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі майже 510 мільйонів гривень.

3 вересня стало відомо, що у матеріалах слідства щодо шахрайства Ігоря Коломойського, олігарх фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру, а українського громадянства він позбавлений.

Наразі олігарху Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.