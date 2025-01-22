Інноваційна освіта Leave no one behind: що зміниться у школах?

В Українському католицькому університеті стартувала підсумкова сесія підвищення кваліфікації вчителів із 20 шкіл. Проєкт у Львівській, Івано-Франківській та Полтавській областях за підтримки Тайваню та за сприяння народного депутата Миколи Княжицького реалізує ГО "Всеукраїнський демократичний форум". В межах партнерства благодійники забезпечать обладнанням та новими навичками учнів і вчителів близько сотні українських шкіл.

Два роки тому Львівському ліцею "Гроно" передали комп’ютерне обладнання на майже 3 млн грн. "Набори робототехніки, ноутбуки, планшети стали поштовхом для розвитку закладу освіти і доповнили можливості навчання",- пригадує директорка Наталія Сомик. Нещодавно учні ліцею взяли участь у таборі підприємництва та інновацій в межах проєкту "Leave no one behind partnership" та знову отримали подарунок – 10 наборів тайванської робототехніки, екран та проєктор.

Учні Львівського фізико-математичного ліцею - постійні призери наукових конкурсів та олімпіад. За підсумками торішнього НМТ, випускники ліцею отримали понад чотири десятки оцінок "200 балів". Це високий показник якості закладу освіти, у якому навчаються 550 учнів.

"Важливо зацікавити нашу молодь залишатися в Україні", - наголошує засновник ГО "Всеукраїнський демократичний форум" Микола Княжицький. Саме за його сприяння вдалося залучити благодійну допомогу та спрямувати кошти від тайванського уряду в українську освіту.

"Цінність у тому, що нас підтримує розвинена, демократична, високотехнологічна країна. Завдяки тайванським партнерам ми підвищуємо кваліфікацію 33 вчителів інформатики в УКУ, навчаємо старшокласників підприємництву та інноваціям у дводенних освітніх таборах, а також комп’ютеризуємо школи. Нові кабінети інформатики відкриються у близько сотні шкіл Львівської, Івано-Франківської та Полтавської областей. Технології стануть доступнішими для молоді, вчитися буде цікавіше. Тепер наша амбітна мета – реалізовувати проєкт по всій Україні", - пояснив Микола Княжицький.

Десятикласниця Марія Федецька, учасниця таборів підприємництва та інновацій, зізнається, що два дні у таборі мотивували її сміливо розпочинати бізнес в майбутньому. Ще одна учасниця, старшокласниця Львівського фізико-математичного ліцею Анна Бругер зазначила, що всі очікування від навчання виправдані.

"Це щось додаткове, особливе. Таких знань не дають у школі, їх не знайдеш самотужки. Чудово, що є проєкти, організації, команди, які знайомлять школярів із підприємництвом, навчають креативно, сміливо мислити", - зазначила дівчина.

Як пояснив директор Львівського фізико-математичного ліцею Мар’ян Добосевич, учням цікаво доводити будь-які ідеї до логічного завершення. "Завдяки проєкту в ліцеї буде повноцінний мобільний комп’ютерний клас. Крім того, потужні нові ноутбуки знадобляться під час проведення національного мультипредметного тестування, яке проводять у приміщенні закладу освіти".

"Січень 2025 року став підсумковим етапом програми підвищення кваліфікації вчителів, яку ми впродовж року реалізовуємо з тайванськими партнерами та з Українським католицьким університетом. Стартувала підсумкова сесія навчання вчителів інформатики в УКУ”, - пояснює керівниця проєкту Уляна Пак.

Цього тижня 33 вчителі із 20 шкіл захищатимуть власні проєкти й отримають сертифікати про навчання, а також нову техніку для шкіл. Це фіналісти, які отримали унікальні знання з викладання STEM, робототехніки та програмування. Вони змінюватимуть якість освіти і будуть наставниками, експертами, тренерами для колег. Команда проєкту поступово передає комплекти сучасної техніки у школи, учні яких працювали у таборах підприємництва та інновацій.

“Загалом у Львові 52 школи залучені до проєкту Leave no one behind partnership. Вчителі із 10-ти шкіл навчаються в УКУ, а 42 учнівські команди беруть участь у таборах підприємництва та інновацій. Ми уже плануємо наступний етап проєкту. Це знову будуть унікальні можливості для освітян і для дітей. Відповідно, аналізуємо свою роботу, мотивацію вчителів, вдосконалюємо умови відбору та навчання нових учасників. Про умови наступного відбору повідомимо на сторінках проєкту у соцмережах", - пояснила керівниця проєкту Уляна Пак.

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