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Суд залишив під вартою Коломойського та зменшив суму застави

22 квітня, 2024 понедiлок
19:36
Кримінал Ігор Коломойський, суд

22 квітня Шевченківський райсуд Києва продовжив строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмену Ігорю Коломойському до 2 червня 2024 року, але зменшив альтернативу застави - з 2,4 млрд грн до 1,96 млрд грн

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на одну зі сторін засідання.

Зазначається, що суд знову відхилив пропозицію відпустити Коломойського на поруки народного депутата й відмовити в арешті через стан здоров'я, задовольнивши вимоги прокурора Офісу генпрокурора Сергія Дем'янчука, який представляє сторону обвинувачення.

Що відомо про справи Коломойського

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.НЕТ" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

Пізніше Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

15 вересня СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

28 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою олігарха Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року.

21 грудня Апеляційний суд залишив Коломойського під вартою, водночас зменшивши розмір застави з 3 млрд 891 млн грн до 2 млрд 650 млн грн.

22 січня Шевченківський районний суд Києва залишив бізнесмена Ігоря Коломойського під вартою до 2 березня із заставою у розмірі 2,65 млрд грн.

Теги:
Україна
бізнес
Ігор Коломойський
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