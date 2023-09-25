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Оновлено

Суд у справі Коломойського: на засідання прийшли ексміністр культури Ткаченко і телеведучі "1+1"

25 вересня, 2023 понедiлок
14:10
Кримінал Коломойський, суд

У понеділок 25 вересня, у Київському апеляційному суді відбувається засідання у справі олігарха Ігоря Коломойського, яке відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Валерія Пашко.

Зазначається, що розгляд апеляції на арешт Коломойського мали розпочати о 12:40.

Окрім Ткаченка, на засідання прийшли телеведучі Юрій Горбунов, Алла Мазур і Наталія Мосейчук.

Вони разом з воєнним кореспондентом Олександром Загороднім й іншими журналістами збираються взяти на поруки Коломойського. Цю інформацію підтвердила Алла Мазур.

Водночас Коломойський заявив журналістам, що його тримають у нормальних умовах та нарікань на судовий процес у нього немає. За його словами, з президентом України Володимиром Зеленським востаннє він спілкувався 2019 року після виборів.

Коломойський, суд

Фото: Валерія Пашко

Нагадаємо, що 15 вересня Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури й збільшив розмір застави Коломойському з майже 510 млн грн до 3 мільярдів 891 мільйона грн. У тексті рішення суду олігарха називають громадянином Ізраїлю.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

Ігор Коломойський
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