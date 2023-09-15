Коломойському обрали запобіжний захід у зв'язку з новою підозрою - заставу збільшили до понад 3,8 млрд грн

Про це повідомив український медіапроєкт "Ґрати".

Шевченківський райсуд Києва частково задовольнив клопотання прокуратури і збільшив розмір застави Ігорю Коломойському з майже 510 млн грн до 3 мільярдів 891 мільйона гривень.

Новий запобіжний захід обирали у звʼязку із новою підозрою Коломойському у фальсифікації платіжних документів і відмиванні доходів, отриманих нелегальним шляхом у розмірі 5,8 млрд грн у період з 2013 по 2014 роки.

Прокуратура просила суд збільшити розмір застави до майже 5,88 млрд грн - "пропорційно завданій шкоді".

Під час судового засідання адвокати просили перенести засідання через те, що вони не мали достатньо часу для ознайомлення з матеріалами справи та підготовки належної стратегії захисту.

Також вони клопотали про відвід судді, аргументуючи це відсутністю достатнього часу на ознайомлення з матеріалами справи, а також терміновим призначенням засідання попри те, що Коломойський уже перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ.Суддя Шевченківського суду Олена Чайка не підтримала відвід слідчого судді Олексія Гляня у справі розгляду нового запобіжного заходу для Коломойського. Засідання з обрання нового запобіжного заходу продовжили після нетривалої перерви.

Ігор Коломойський після арешту 2 вересня перебуває під вартою в ізоляторі СБУ. Наразі він не планує вносити заставу.

Застереження. Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 мільярдів гривень. Серед підозрюваних — колишній голова правління Укрнафти; колишня заступниця керівника управління з продажу нафти, газу та продуктів нафто- і газопереробки компанії; колишня керівниця відділу контролю за обліком постачання нафти і нафтопродуктів Укрнафти; колишні директори п’яти комерційних підприємств.

Пізніше, 7 листопада того ж 2022 року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

У суботу, 2 вересня 2023 року, СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду.

У четвер, 7 вересня, Ігорю Коломойському та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин.

15 вересня СБУ поінформувала, що Ігорю Коломойському повідомили про третю підозру, щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн