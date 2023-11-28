Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд у справі Коломойського: захист вимагає зміни умов утримання та лікування через численні хвороби
Ексклюзив

Суд у справі Коломойського: захист вимагає зміни умов утримання та лікування через численні хвороби

28 листопада, 2023 вiвторок
12:59
Кримінал Коломойський, суд

У Шевченківському районному суді Києва у вівторок, 28 листопада, триває слухання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського: сторона захисту вимагає зміни умов утримання та лікування через численні хвороби підзахисного

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV Дмитро Дідора.

Вказано, що адвокати Коломойського просять змінити умови утримання підзахисного та призначити йому додаткове лікування, посилаючись на рекомендації медика. 

За словами лікаря, Коломойський має гепатоз печінки, панкреатит, цукровий 2 типу, гіпертонічну хворобу, ішемічну хворобу, недостатність легеневої артерії, серцеву недостатність 1 ступеня та пахову грижу.

Коломойський, суд

Фото: Дмитро Дідора

 

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували більш як на 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито відмивав через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

Коломойський, суд

Фото: Дмитро Дідора

 

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якого є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Коломойський, суд

Фото: Дмитро Дідора

 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були Укрнафта та Укртатнафта. При цьому в листопаді 2022-го в Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

Росфінмоніторинг 2 жовтня вніс бізнесмена Ігоря Коломойського до списку терористів та екстремістів.

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Коломойському. 18 жовтня суд переніс засідання через хворобу судді. А 24 жовтня запобіжний захід Коломойському залишили без змін. Також залишили без змін запобіжний захід 10 листопада.

16 листопада Коломойському продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023 року з альтернативою застави у 3 млрд 712 тис. грн.

Суспільство
Україна
Ігор Коломойський
новини Києва
Читайте також:
Карта. Донбас_2211
27 листопада, 2023 понедiлок
Окупанти почали штурмувати Авдіївку ще з двох напрямків, - начальник МВА
Віктор Андрусів
Автор Віктор Андрусів
27 листопада, 2023 понедiлок
Чому стався провал мобілізації?
Сергій Лабазюк
28 листопада, 2023 вiвторок
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.09
    Купівля 37.09
    Продаж 37.66
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
28 листопада
13:32
Авдіївка
"Прогрес попри найбільші втрати": британська розвідка оцінила російський наступ на Авдіївку
13:14
обстріл Білозерки, Херсонщина
Армія РФ атакувала Херсонщину: постраждали троє людей
13:13
китайський літак C919
З Лондона до Нью-Йорка стартує перший міжконтинентальний рейс із використанням на 100% екологічного палива
13:12
верховна рада
У Раді пропонують закріпити право військових на демобілізацію після 18 чи 36 місяців безперервної служби
12:51
Україна планує перейменувати населені пункти в Криму: їм повернуть історичні назви кримськотатарською мовою
12:51
Огляд
Фінляндія, кордон, нелегали
Кордон Фінляндії та Росії: що там відбувається і як можуть розвиватися події
12:38
Данило Сікан (в центрі), Антверпен - Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" - "Антверпен": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
12:38
Лавров
Болгарія погодилася відкрити повітряний простір для літака Лаврова
12:31
Петр Павел
Президент Чехії Павел пояснив, чому цей рік у війні в Україні вирішальний, а наступний буде складнішим
12:25
Ексклюзив
Маріанна Буданова
"Це не просто організувати": ексзаступник секретаря РНБО Гавриш про отруєння дружини Буданова
12:21
Нафта
Росія має величезні проблеми у розрахунку за нафту з Індією, - Reuters
12:20
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росіяни штурмують Авдіївку з усіх боків, а російська пропаганда об'єднала війни на Близькому Сході та в Україні в Інтернеті. Акценти світових ЗМІ 28 листопада
12:19
Єнс Столтенберг
Розпочалася зустріч очільників МЗС країн НАТО, присвячена війні РФ проти України та ситуації на Близькому Сході
12:14
Італія
Україна почала перемовини з Італією про безпекові гарантії
12:02
OPINION
Вікторія Сюмар
"Стадіон", що так весело починався у 2019, триває
11:56
російський гелікоптер Мі-28
Іран домовився з РФ про закупівлю військових літаків та вертольотів
11:50
Оновлено
Кирило Буданов
Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні
11:45
Німеччина уряд
Німеччина переживає бюджетну кризу через війну в Україні, - AP
11:30
Нікопольська дитяча міська лікарня
У Нікополі відновили дитячу лікарню, яку росіяни пошкодили у жовтні 2022 року
11:30
електроенергія
Україна другий день поспіль не експортує електроенергію: ситуація в енергосистемі станом на 28 листопада
11:27
Google
Google видалятиме неактивні облікові записи з 1 грудня
11:23
Новини компаній
Ferrexpo отримав нагороду на HR Pro Awards 2023: ФОТО
Два проєкти компанії Ferrexpo відзначено на всеукраїнській премії HR Pro Awards 2023
11:00
Оновлено
Херсон
Окупанти вночі обстріляли центр Херсона: є загиблий і руйнування
10:55
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили ППО вночі знищили 2 ворожих БПЛА
10:54
вагітність
Учені з Італії довели, що діти можуть чути ще в утробі матері
10:33
Коригувала удари "шахедів" по Одесі: СБУ затримала членкиню агентурної мережі РФ
Коригувала удари "шахедів" по Одесі: СБУ затримала жінку, яку звинувачують у причетності до агентурної мережі РФ
10:30
сніг, негода в Україні
Негода на Одещині: рятувальники евакуювали зі снігових пасток 2498 людей та відбуксували 849 транспортних засобів
10:17
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 листопада: скільки коштують долар і євро
10:08
Обстріл Нікополя 28 листопада
Росіяни зранку завдали артилерійського удару по Нікополю: є загиблий і постраждалі
10:04
OPINION
Володимир Омелян
Випади проти Залужного мають аналоги в нашій історії
09:58
обстріл ракетний удар
РФ вдарила ракетою по підприємству в Запоріжжі: є поранений
09:52
Ексклюзив
Росія, військові новини, вибух, Солікамськ
"Реалізується ефективна стратегія ударів по промислових обʼєктах": Згурець про атаки на території РФ
09:46
Китай
У Китаї заявили, що незалежність Тайваню "означає війну"
09:39
радіація
Поблизу порту в Маріуполі зафіксували підвищений радіаційний фон, - Андрющенко
09:30
Огляд
Герт Вілдерс
Його порівнюють із Трампом та Мерлін Монро: хто такий Герт Вілдерс, партія якого перемогла на виборах у Нідерландах
09:28
Ексклюзив
окупанти
Через погодні умови окупанти менше використовують техніку для атак, - підполковник ЗСУ Фітьо
09:24
Партнерський матеріал
"Янгол Миколая": долучайтеся до благодійної акції для відновлення дитячої бібліотеки у Харкові
09:01
Негода в Україні, сніг, ДСНС
Через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали
08:55
Снігоочисна техніка
Ліквідовують наслідки негоди: на вулицях Києва працюють 333 одиниці спецтехніки
08:48
Сергій Лабазюк
Суд арештував нардепа Лабазюка із можливістю застави у 40,2 млн грн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV