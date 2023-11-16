Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Суд залишив Коломойського під вартою з альтернативою застави в понад 3 млрд грн

Суд залишив Коломойського під вартою з альтернативою застави в понад 3 млрд грн

16 листопада, 2023 четвер
17:36
Кримінал Ігор Коломойський, суд

У четвер, 16 листопада, в Київському апеляційному суді відбувся розгляд справи Ігоря Коломойського щодо оскарження рішення про продовження тримання під вартою

Про це повідомляє кореспондент Еспресо.TV Дмитро Дідора.

Суд частково задовольнив скаргу адвокатів, проте відпустити Коломойського на поруки відмовився. Згідно з ухвалою, йому продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня 2023 року з альтернативою застави у 3 млрд 712 тис. грн.

На початку судового засідання підозрюваний та прокурор не були присутні в залі, суд оголосив перерву до прибуття всіх сторін. У залі також була присутня телеведуча 1+1 Наталя Мосейчук. Ведуча виступила з промовою, в якій закликала "бачити в Коломойському людину".

"Щодо того, кого ви тут бачите — я б просила бачити тут не просто бізнесмена й олігарха, а в першу чергу громадянина, патріота і людину", - сказала вона.

Мосейчук також наголосила, що Коломойський допомагає ЗСУ, проте, через судові обмеження, не має можливості цього відкрито афішувати. Наталія Мосейчук висловила бажання взяти Коломойського на поруки.

Захисники подали клопотання про допит свідка - лікаря Коломойського. Клопотання суд задовольнив.

Фото: Дмитро Дідора

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували більш як на 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито відмивав через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, в лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якого є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були Укрнафта та Укртатнафта. При цьому в листопаді 2022-го в Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру в заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, в Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

Росфінмоніторинг 2 жовтня вніс бізнесмена Ігоря Коломойського до списку терористів та екстремістів.

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід Коломойському. 18 жовтня суд переніс засідання через хворобу судді. А 24 жовтня запобіжний захід Коломойському залишили без змін. Також залишили без змін запобіжний захід 10 листопада.

1+1
Ігор Коломойський
Читайте також:
Джо Байден
14 листопада, 2023 вiвторок
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
15 листопада, 2023 середа
Вперше в історії: Росію виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО
Джо Байден
16 листопада, 2023 четвер
Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором після заяви про "найпродуктивніші переговори". Китай відреагував
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.94
    Продаж 40.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
16 листопада
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 631-го дня війни: у Росії згорів склад з боєприпасами, а українські дрони "Бобер" завдають окупантам колосальних збитків
18:54
Збірна України
Збірна України з футболу переграла "Лехію" з Гданська у рамках підготовки до матчу з Італією
18:48
Анонс
Концерт Соломії Чубай
У Львові відбудеться благодійний концерт Соломії Чубай "Час вірити в дива"
18:41
Олексій Арестович
Нацполіція порушила справу щодо Арестовича
18:24
COVID-19 тест
За тиждень на COVID-19 захворіли 10,3 тис. людей, з них 1,2 тис. - діти
18:22
"Дія.Бізнес"
Як започаткувати ветеранський бізнес в Україні та де шукати підтримки. Пояснюємо
18:20
Фінляндія та Швеція
Туреччина та Угорщина знову зволікають з ратифікацією вступу Швеції у НАТО
18:03
OPINION
Олег Манчура
Братислава повертається в "радную гавань"
17:59
Ексклюзив
Shahed-136
У Defense Express проаналізували потужності нового заводу з виробництва Shahed-136 у Росії
17:42
Оновлено
обстріл Білозерки, Херсонщина
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури
17:37
В Одесі викрили схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю
17:31
Ілюстративне фото
За стандартами НАТО пройшли навчання 12 тис. українських військових
17:31
Педро Санчес
Прем'єра Іспанії Санчеса переобрали на посаду після поразки його партії на місцевих виборах
17:23
З початку повномасштабного вторгнення РФ від підривів на мінах загинули 265 цивільних
17:15
Оновлено
Донеччина
Удар по багатоповерхівці в Селидовому: загинуло 4 людини, пошуково-рятувальну операцію завершили
17:05
У Мінекономіки заявили про готовність України замінити російські чавун і залізну руду на ринку ЄС
17:02
Швейцарія
Агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною: Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу
16:58
вогневі точки біля Євпаторії
Росіяни створюють нові вогневі точки біля окупованої Євпаторії, - рух "Атеш"
16:44
LEGO Україна-мати
Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні
16:41
ЗАЕС
Через дії росіян на одному з блоків ЗАЕС відбувається витік реагентів: подробиці від Міненерго
16:40
Wizz Air
Wizz Air повертається до Молдови: лоукостер з грудня відновлює рейси з/до Кишинева
16:32
Ексклюзив
Карта. Авдіївка_1411
Ворог підтягнув хімічну бригаду: військовослужбовець Тимочко про штурми Авдіївки
16:28
ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у Black Box, який вже завдав росіянам збитків на $900 млн
16:25
вимкнення електроенергії
Дав дозвіл на підключення військових баз до захоплених електростанцій: СБУ повідомила про підозру міністрові енергетики РФ
16:14
Ексклюзив
гуманітарка
Завозити й передавати окремі одиниці гумдопомоги одразу в окопи більше не вийде, - правозахисник Захаров
16:04
OPINION
Богдан Данилишин
У жовтні рівень інфляції упав майже на два відсотки порівняно з вереснем
15:49
Новини компаній
Реєстрація компанії в ОАЕ у 2024 році: виклики для бізнесу
15:47
Ексклюзив
Китай та США
Суттєвих змін у позиції Пекіна щодо України не буде, але є маленькі "жести доброї волі", - політолог Кулик про зустріч Байдена і Цзіньпіна
15:26
вибух
У РФ через нібито атаку дрона згорів склад з боєприпасами, - росЗМІ
15:25
Ексклюзив
Карта. Херсон_1411
Росіяни не були готові до дій ЗСУ на лівому березі, - військовослужбовець ЗСУ
15:25
Фінляндія
Для забезпечення нацбезпеки: Фінляндія повністю закриє чотири пункти пропуску на кордоні з РФ
15:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:43
ремонт дороги
Усі кошти з дорожнього фонду у 2024 році перенаправлять на оборону, – Мінфін
14:38
самотність
ВООЗ назвала самотність глобальною загрозою здоров’ю: вона впливає на всі аспекти життя
14:16
Мінекономіки розробляє механізм допомоги зруйнованим підприємствам у відновленні виробництва
14:14
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Сі Цзіньпін назвав Тайвань найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США
14:02
OPINION
Олексій Голобуцький
Росія випала зі схеми двополярного світу Китаю
13:54
Погода
Невеликі дощі і низька температура повітря: прогноз на 17 листопада від Наталки Діденко
13:44
фейк
Вигаданий "закон" про конфіскацію авто: у ТікТок ширяться ймовірно російські діпфейки з зображенням українських ведучих, - ІМІ
13:39
Спека у Києві
До 2050 року смертність від спеки може зрости в 5 разів, - кліматичні активісти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV