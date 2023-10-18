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Суд щодо зміни запобіжного заходу Коломойському перенесли

18 жовтня, 2023 середа
12:56
Кримінал Ігор Коломойський

У середу, 18 жовтня, стало відомо, що Шевченківський райсуд Києва переніс засідання, на якому мали розглядати справу про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському

Про це розповіла кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Він вже на судовому засіданні неодноразово казав, випустіть мене з-під варти. З 2 вересня, коли його затримати і обрали запобіжний захід, його не допитували, із ним не проводилося жодної слідчої дії, у нього не запитували ніяку цікаву інформацію. Він просто перебуває під вартою", - сказав адвокат Коломойського Олег Пушкар.

Сьогодні суд мав розглядати клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

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"Вручене було клопотання про продовження строку досудового розслідування до 3 місяців.  Але я вам скажу, що вони й за рік, і за два не встигнуть обробити той об'єм, який запланований. Тому, я хочу сказати, яка потреба тримати людину під вартою, я не можу зрозуміти. До того ж ми знаємо практику Європейського суду, що до судового розгляду людина повинна бути звільнена ст. 5 пункт 3 Конвенції. Ігоря Валерійович теж ставить питання слідчим, яка потреба мене тримати, я що перешкоджаю чи не з'являюся, а навпаки зацікавлений", - додав ще один адвокат Олександр Лисак.

Повідомляється, що причиною перенесення засідання стала хвороба судді.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, у Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

Росфінмоніторинг 2 жовтня вніс бізнесмена Ігоря Коломойського до списку терористів та екстремістів.

6 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним запобіжний захід Коломойському

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Ігор Коломойський
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