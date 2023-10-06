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Головна Кримінал Коломойський визнав у суді, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру

Коломойський визнав у суді, що має паспорти Ізраїлю та Кіпру

6 жовтня, 2023 п'ятниця
12:50
Кримінал Ігор Коломойський

У Київському апеляційному суді розпочався розгляд апеляції про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському

Про це повідомляє кореспондент телеканалу "Еспресо" Дмитро Дідора, який перебуває на засіданні суду.

Суддя Київського апеляційного суду повідомила, що громадянство Ігоря Коломойського припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен каже, що міграційна служба про це його не повідомляла, натомість він розповів про інші свої паспорти. За його словами він має паспорти Кіпру та Ізраїлю. 

Прокурори заявили, що у Коломойського окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю є і закордонний. Про це свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні

За адвокатським клопотанням Коломойському дозволили перебувати поряд з захисниками, а не в камері зали судового засідання.

Що відомо про справи, пов’язані з Коломойським

Наприкінці 2016 року уряд ухвалив рішення про націоналізацію ПриватБанку, після чого фінустанову докапіталізували на понад 155 млрд грн. Раніше Мін'юст США звинуватив Ігоря Коломойського у розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку, які він потім нібито "відмивав" через компанії у США та інших країнах. Натомість сам олігарх відкинув звинувачення та зазначив, що всі інвестиції "робив з власних коштів".

В українських та іноземних судах розглядалося понад 240 проваджень щодо націоналізації ПриватБанку. Зокрема, у лондонському суді триває процес за позовом ПриватБанку до колишніх власників фінустанови Коломойського та Боголюбова й афілійованих до них компаній. Банк вимагає відшкодування у зв’язку зі схемами, які мають ознаки шахрайства і відмивання коштів та які, як вважає банк, реалізували його колишні власники.

5 березня 2021 року США запровадили санкції проти Ігоря Коломойського та членів його родини.

У вересні 2022 року українські антикорупційні органи повідомили вісьмом фігурантам кримінального розслідування підозру в заволодінні коштами ПАТ "Укрнафта", одним з акціонерів якої є пов’язана з Ігорем Коломойським група "Приват", на суму у понад 13 млрд грн. 

Пізніше, 7 листопада того ж року, держава вилучила майно п'яти стратегічно важливих підприємств, серед яких були "Укрнафта" та "Укртатнафта". При цьому у листопаді 2022-го у Росії бізнесменів Ігоря Коломойського та співвласника групи "Приват" Геннадія Боголюбова заочно заарештували за нібито привласнення 800 тисяч тонн російської нафти.

2 вересня 2023 року СБУ оголосила Ігорю Коломойському підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом. Того ж дня Коломойський прибув до Шевченківського райсуду Києва, де йому обрали запобіжний захід у справі про шахрайство - арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у 509 млн грн.

Позаштатний радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявляв, що в матеріалах справи про шахрайство Коломойський фігурує як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Проте видання "Цензор.Нет" опублікувало відео обрання Коломойському запобіжного заходу, під час якого суддя назвав підозрюваного громадянином України.

Ігорю Коломойському інкримінують шахрайство та протиправне заволодіння чужим майном.

6 вересня розгляд апеляції на запобіжний захід Ігорю Коломойському відклали на 25 вересня, оскільки матеріали справи не встигли передати до суду. Наступного дня йому та ще 5 особам – колишнім працівникам банківської установи – детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні понад 9,2 млрд грн коштів ПриватБанку.

8 вересня повідомили, що за матеріалами НАБУ активи Коломойського арештували на 48 годин. А згодом СБУ поінформувала, що олігарху повідомили про третю підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 млрд грн. 

У понеділок, 25 вересня, у Київському апеляційному суді відбулося засідання у справі олігарха Коломойського. Його відвідали колишній очільник МКІП Олександр Ткаченко та телеведучі телеканалу "1+1", які погодилися взяти олігарха на поруки.

Росфінмоніторинг 2 жовтня вніс бізнесмена Ігоря Коломойського до списку терористів та екстремістів.

Україна
бізнес
Приватбанк
Ігор Коломойський
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