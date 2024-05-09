Агітував "голосувати" за приєднання Херсонщини до РФ: клірику УПЦ МП оголосили підозру за трьома статтями

Про це повідомляє СБУ.

Зазначено, що фігурант, як клірик місцевої УПЦ МП, під час окупації Херсону підтримав росіян та почав співпрацювати з ними. Він також агітував вірян підтримати псевдореферендум щодо "приєднання" регіону до складу Росії.

Згодом гауляйтер Сальдо погодив його "кандидатуру" на керівника місцевої окупаційної організації РФ, яка діяла під виглядом "громадського об’єднання молоді".

Обіймаючи цю посаду, клірик зібрав однодумців і розфарбував стелу на в’їзді в тоді окупований Херсон у кольори прапора РФ. Відомо, що про це підозрюваний розповідав в ефірах російських центральних телеканалів.

Наголошується, під час звільнення Херсонської області Шкіля разом зі своїм батьком, настоятелем місцевого храму УПЦ МП, втік до російського міста Ставрополь.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили іподиякону-колаборанту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність); ч. 1 ст. 436-2 (заперечення збройної агресії РФ проти України); ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)", - резюмують у СБУ.

Зараз тривають комплексні заходи для притягнення клірика до відповідальності. Водночас вирішується питання щодо кваліфікації дій батька фігуранта, який також причетний до діяльності на користь ворога.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.