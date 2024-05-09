Через атаку РФ 8 травня дві українські ГЕС вивели з експлуатації

Про це повідомляє Укргідроенерго.

Зазначається, що через атаку 8 травня значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики.

"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - йдеться у повідомленні.