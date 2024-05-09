Через атаку РФ 8 травня дві українські ГЕС вивели з експлуатації
Дві українські ГЕС було повністю виведено з експлуатації, вони зазнали нищівних пошкоджень внаслідок масованої російської атаки 8 травня
Про це повідомляє Укргідроенерго.
Зазначається, що через атаку 8 травня значних уражень було завдано обʼєктам гідроенергетики.
"На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів", - йдеться у повідомленні.
- Внаслідок ракетної атаки на Україну в ніч на 8 травня є влучання в Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській та Запорізькій областях. Постраждала дитина та двоє дорослих.
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