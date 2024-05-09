Латвійські телеканали показали військовий парад у Москві, нацрада електронних ЗМІ заявила про кібератаку

Про це повідомив глава Національної ради з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш, передає LSM.

Він зазначив, що в результаті кібератаки оператор втратив контроль над трансляцією, тому в ефірі був російський військовий парад у Москві до 9 травня.

"Це вже другий випадок, коли в результаті кібератаки латвійським глядачам транслювалася прокремлівська пропаганда. На платформі оператора Tet 17 квітня під час 20-хвилинної прямої трансляції українського телеканалу Freedom транслювалися пісні та пропагандистські кліпи російських виконавців. У Tet тоді пояснили, що такий сигнал каналу Freedom було отримано зі супутника", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що сервіс iTV наразі відключений, встановлюються обставини того, що трапилося.