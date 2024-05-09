Російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів і запустили трансляцію параду в Москві

Про це інформує Детектор медіа.

Цю інформацію виданню підтвердили Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Крім того, відповідні відео почали з'являтися у телеграм-каналах.

Станом на 11:05 українські провайдери почали переходити на IPTV сигнал. Фахівці почали роботу над відбиттям хакерської атаки.

Згодом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка, поінформував, що станом на 11:30 сигнал каналів вдалося повернути.