Російські хакери зламали супутниковий сигнал українських каналів і запустили трансляцію параду в Москві
Російські хакери у четвер, 9 травня, зламали супутниковий сигнал українських каналів групи StarLightMedia та "Інтер": натомість вони запустили трансляцію параду в Москві
Про це інформує Детектор медіа.
Цю інформацію виданню підтвердили Національній раді з питань телебачення і радіомовлення. Крім того, відповідні відео почали з'являтися у телеграм-каналах.
Станом на 11:05 українські провайдери почали переходити на IPTV сигнал. Фахівці почали роботу над відбиттям хакерської атаки.
Згодом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, посилаючись на члена Нацради з питань телебачення та радіомовлення Максима Онопрієнка, поінформував, що станом на 11:30 сигнал каналів вдалося повернути.
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