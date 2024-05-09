Рада ухвалила за основу законопроєкт про громадянство для іноземців, які воюють за Україну

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

Урядовий законопроєкт №9585 було зареєстровано ще влітку минулого року, але ухвалили його лише зараз.

За документ віддали свої голоси 263 нардепи.

Законопроєктом передбачається отримання дозволів на імміграцію або набуття громадянства України для тих, у кого закінчився строк дії паспортів, а також для іноземців та осіб без громадянства, котрі брали участь у захисті України.

Також надається право членам сім'ї осіб, які уклали контракт на службу в ЗСУ, отримати посвідку на тимчасове проживання.

Водночас від громадян РФ і Білорусі, що прийняли громадянство України, вимагатимуть підтвердити припинення іноземного громадянства протягом року після завершення дії правового режиму воєнного стану.

Особи, які отримали громадянство України під час воєнного стану та служать у ЗСУ, повинні протягом двох років після закінчення воєнного стану скласти іспити зі знання Конституції, історії України та української мови.

Документом передбачено зупинення приймання заяв на здобуття громадянства України від громадян РФ протягом року після припинення воєнного стану (з деякими винятками).