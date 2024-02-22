Зеленський підписав указ, який дозволив іноземцям і особам без громадянства служити у Нацгвардії
Іноземці та особи без громадянства можуть служити у Національній гвардії України. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський
Про це йдеться у Положенні про проходження військової служби, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.
Прийнятими добровільно до Нацгвардії можуть бути іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.
Охочі мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу за контрактом.
Іноземці, які приймаються на військову службу, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та здати визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.
Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці
До лав Нацгвардії можуть вступити також жінки-іноземки.
- 12 січня Верховна Рада ухвалила поправки до закону про порядок проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх військових формуваннях, яким дозволила громадянам інших держав захищати Україну не лише в складі Збройних сил України, а й Національної гвардії та інших військових формувань. За відповідний законопроєкт у другому читанні проголосував 321 народний депутат.
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