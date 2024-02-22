Зеленський підписав указ, який дозволив іноземцям і особам без громадянства служити у Нацгвардії

Про це йдеться у Положенні про проходження військової служби, текст якого оприлюднено на сайті глави держави.

Прийнятими добровільно до Нацгвардії можуть бути іноземці, які на законних підставах перебувають на території України, раніше не судимі та відповідають вимогам проходження військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу.

Охочі мають звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем їх проживання або безпосередньо до військової частини, в якій вони хочуть проходити військову службу за контрактом.

Іноземці, які приймаються на військову службу, мають пройти обов'язковий медичний огляд військово-лікарською комісією, професійно-психологічний відбір та здати визначені Міністерством внутрішніх справ України нормативи з фізичної підготовки.

Для прийнятих на військову службу іноземців встановлюється випробувальний строк два місяці

До лав Нацгвардії можуть вступити також жінки-іноземки.