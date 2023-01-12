Парламент дозволив легально перебувати в Україні іноземцям, які проходять службу в Нацгвардії
12 січня Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства, які служать в Нацгвардії, знаходитися в Україні легально, а також у спрощеному порядку отримувати українське громадянство
Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко у facebook.
Вона зазначила, що цей закон зрівнює їх в правах з іноземцями, які воюють в складі ЗСУ.
У пояснювальній записці до закону йдеться, що від початку російсько-української війни багато іноземців проявили бажання служити в Збройних силах України, тому протягом 2016-2021 року були внесені зміни до Закону Про імміграцію, закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та закону "Про військовий обов'язок і військову службу",
Завдяки цьому іноземні добровольці могли підписувати контракти в ЗСУ та Нацгвардії, проте під час внесення цих змін було зазначено лише про ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ. Підрозділи, що утворились при Нацгвардії, враховані не були.
У записці зазначається, що одним з таких підрозділів є полк "Азов", у якому служить багато іноземців.
Через те, що подібні формування не були включені в основний закон, іноземні громадяни, що служать у них, не могли перебувати легально на території України та у майбутньому не могли отримати
українське громадянство.
У пояснювальній записці підкреслюється, що прийнятий сьогодні законопроєкт "необхідний для забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх без виключення, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях".
- У четвер, 12 січня, Верховна Рада ухвалила закон №7322, що визнає учасниками бойових дій добровольців, які обороняли Україну з 24 лютого, проте не були оформлені офіційно до ЗСУ чи інших Сил оборони.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе