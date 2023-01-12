Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко у facebook.

Вона зазначила, що цей закон зрівнює їх в правах з іноземцями, які воюють в складі ЗСУ.

У пояснювальній записці до закону йдеться, що від початку російсько-української війни багато іноземців проявили бажання служити в Збройних силах України, тому протягом 2016-2021 року були внесені зміни до Закону Про імміграцію, закону "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та закону "Про військовий обов'язок і військову службу",

Завдяки цьому іноземні добровольці могли підписувати контракти в ЗСУ та Нацгвардії, проте під час внесення цих змін було зазначено лише про ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ. Підрозділи, що утворились при Нацгвардії, враховані не були.

У записці зазначається, що одним з таких підрозділів є полк "Азов", у якому служить багато іноземців.

Через те, що подібні формування не були включені в основний закон, іноземні громадяни, що служать у них, не могли перебувати легально на території України та у майбутньому не могли отримати

українське громадянство.

У пояснювальній записці підкреслюється, що прийнятий сьогодні законопроєкт "необхідний для забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у всіх без виключення, утворених відповідно до законів України, військових формуваннях".

У четвер, 12 січня, Верховна Рада ухвалила закон №7322, що визнає учасниками бойових дій добровольців, які обороняли Україну з 24 лютого, проте не були оформлені офіційно до ЗСУ чи інших Сил оборони.

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