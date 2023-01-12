Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко у facebook.

Вона пояснила, що закон є важливим, оскільки "на початку повномасштабної війни багато цивільних осіб брали пряму участь у захисті країни".

За її словами, закон забезпечить права та інтереси захисників та захисниць, а також членів їхніх сімей.

12 січня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.

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