Рада визнала учасниками бойових дій добровольців, які не були офіційно оформлені в ЗСУ
У четвер, 12 січня, Верховна Рада ухвалила закон №7322, що визнає учасниками бойових дій добровольців, які обороняли Україну з 24 лютого, проте не були оформлені офіційно до ЗСУ чи інших Сил оборони
Про це повідомила народна депутатка Галина Васильченко у facebook.
Вона пояснила, що закон є важливим, оскільки "на початку повномасштабної війни багато цивільних осіб брали пряму участь у захисті країни".
За її словами, закон забезпечить права та інтереси захисників та захисниць, а також членів їхніх сімей.
- 12 січня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.97
Купівля 39.97Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 41.81Продаж 42.82
- Актуальне
- Важливе