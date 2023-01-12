Рада скасувала податкові пільги для грального бізнесу
12 січня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №8079 щодо заборони перебування грального бізнесу на спрощеній системі оподаткування
Про це написали у телеграмі народні депутати України Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.
"Рада нарешті прийняла на другому читанні мій проєкт №8079 про заборону входження грального бізнесу на спрощену систему оподаткування", - написав Железняк.
Підтримали законопроєкт №8079 303 народних обранця.
"В останній редакції він набув чинності відразу і з наступного дня весь гральний бізнес переходить на повну ставку оподаткування. Так що, хлопці з ОП, не затягуйте підписання. Кожен день - це гроші у Бюджет", - наголосив нардеп Железняк.
Законопроєктом пропонується повернути обмеження щодо заборони перебування на спрощеній системі оподаткування суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора).
"Найголовніше - гральний бізнес повинен перейти на повну ставку оподаткування. І це дуже правильне рішення. Треба було це робити відразу", - прокоментував Гончаренко.
- Крім того, у четвер, 12 січня, Верховна Рада проголосувала за вихід ще з двох домовленостей з країнами СНД.
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