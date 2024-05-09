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Закордонний паспорт із 14 років: Рада ухвалила в цілому законопроєкт про адмінпослуги

9 травня, 2024 четвер
16:14
Суспільство Верховна Рада
Зміст

Верховна Рада на засіданні 9 травня підтримала в цілому законопроєкт щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, в тому числі за кордоном

Про це повідомила нардепка Ірина Геращенко.

За документ проголосували 236 нардепів.

Законопроєкт пропонує:

  •  дозволити одночасне оформлення та обмін паспортів громадянина України та паспортів для виїзду за кордон, включаючи випадки втрати чи крадіжки;
  • зменшити терміни оформлення та обміну паспортів до 7 днів;
  • видавати паспорти у формі картки безстроково особам віком 65 років і старше;
  • знизити вік для отримання паспорта для виїзду за кордон з 16 до 14 років;
  • уточнити правила отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон особам, які перебувають за кордоном, зокрема, врахувати заяву батьків.

Відповідно до пояснювальної записки законопроєкт покликаний зменшити навантаження на закордонні дипломатичні установи України. Ініціатори законопроєкту нагадали, що через війну значна кількість українців вимушено перебувають за кордоном.

"Однією з основних проблем, з якими стикаються громадяни України за кордоном, є
оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина
України для виїзду за кордон (деякі громадяни переміщувались за кордон із
населених пунктів, де велися бойові дії, і окремі їхні документи в багатьох
випадках були втрачені, пошкоджені або знищені; у деяких громадян
закінчується термін дії паспортних документів, в інших - діти досягли
відповідного віку, з якого необхідно оформлювати паспорт тощо)", - йдеться у пояснювальній записці.

З огляду на це влада вирішила вдосконалити систему надання адміністративних послуг, у тому числі за кордоном.

  • Згідно з постановою Кабміну чоловіки призовного віку наразі можуть отримати закордонні паспорти й паспорти громадянина лише на території України в територіальному органі або підрозділі Державної митної служби.
Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
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