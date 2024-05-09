"Україна вбивала етнічних росіян на Донбасі": добірка фейків і маніпуляцій світових ЗМІ за 9 травня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 9 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.

Маніпуляція: Ексрадник Міністра оборони США Дуглас Макгрегор написав у X: "Ідея про те, що Росія так чи інакше постійно помиляється, і єдине, що вона може зробити, це покінчити життя самогубством і вивести свої війська з України, є абсурдною. Ніхто не звертає і не звертатиме на це уваги в Москві. Російське керівництво демонструє це на багатьох фронтах".



Спростування: Заклик до Росії припинити військову агресію проти України не є абсурдним. Навпаки, Росія незаконно і безпідставно розв'язала війну, яка має руйнівні наслідки не лише для України, але й для самої Росії. Тому саме РФ може зупинити цю війну, вивівши свої війська з території України і припинивши обстріли українського мирного населення.

Дезінформація: Американський політик Роберт Френсіс Кеннеді-молодший заявив: "Росія прийшла до Криму без жодного пострілу, тому що населення Криму - росіяни... Потім новий український уряд, який ми (США, – ред.) встановили, почав вбивати етнічних росіян на Донбасі та Луганщині, і вони проголосували за те, щоб вийти і приєднатися до Росії".

Спростування: Це теорія роспропаганди, яка не має нічого спільного з реальністю. Насправді після повалення режиму Януковича у 2014 році Росія скористалася хаосом і ввела свої війська у східну частину України, неправдиво стверджуючи, що це були самоорганізовані сепаратистські групи. Після цього російські війська захопили Донецьку і Луганську області та заявили про створення так званих ЛНР і ДНР.