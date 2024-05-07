"Київський режим зганяє злість на цивільних жителях Донбасу та Білгорода": росфейки за 7 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 7 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 7 травня російська пропаганда запустила 2 фейки.
Фейк: Так званий глава Чечні Рамзан Кадиров заявив: "Цього місяця треба забирати найближчу територію – обов'язково Одесу та Харків, а потім змусити Зеленського підписати необхідні папери".
"Заява, яка не має нічого спільного з реальністю, оскільки у РФ немає достатньо сил та можливостей для захоплення таких великих міст. Очевидно, що це чергова лякалка путінського слуги для привернення уваги до своєї персони російських пропагандистських ЗМІ, які останнім часом про нього забули", - наголошує Центр.
Дезінформація: "Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила: "Яких втрат зазнає київський режим, і наскільки плачевним є його становище безпосередньо там, на передовій. Відповідно, ось ця злість та агресія зганяється на цивільному населенні Донбасу та Білгорода".
"Російська влада часто у своїй пропаганді використовує метод віддзеркалення для побудови своєї фіктивної реальності. У цьому випадку речниця МЗС РФ намагається звинуватити ЗСУ в тому, в чому вже давно загрузла російська армія – обстрілах цивільної інфраструктури (школи, дитсадки, магазини, торгівельні центри, житлові будинки тощо", - пише ЦПД.
- Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити.
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