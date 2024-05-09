Путін нелегітимний з 2018 року
Мені відверто сподобалася заява МЗС України щодо нелегітимності президента РФ
Приємно, що експерти, які давно говорять про нелегітимність Путіна, більше не вважаються маргіналами. Принаймні в моєму житті це уже відбувається далеко не вперше. Вибачте за нескромність.
Адже на сьогодні уже 20 держав ЄС не визнають Путіна легітимним.
Проте маю невелике уточнення.
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Путін став нелегітимним не у 2024 році, а набагато раніше — у 2018 році.
Нагадаю, по-перше, що "вибори 2018 року" відбувалися на окупованих територіях України (Автономна Республіка Крим і місто зі спеціальним статусом Севастополь).
По-друге, як у 2024 році, так і у 2018 році у РФ були грубо знехтувані основні принципи виборчого права, які для демократичного світу є святими та непорушними.
Тому говорімо як про відправну точку нелегітимності кремлівської хунти самозванців 2018, а не 2024 рік.
Точно так само, як агресія РФ проти України розпочалася не у 2022 році, а у лютому 2014 року.
Про автора. Андрій Магера, юрист, колишній заступник голови ЦВК
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