Слідчі ідентифікували військового РФ, який розстріляв цивільне авто в Гостомелі: снайперу оголосили підозру
Слідчі ідентифікували російського військового-снайпера, який причетний до воєнних злочинів у Гостомелі: він спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь по цивільній автівці
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, у лютому 2022 року в окупованому Гостомелі боєць-снайпер спецпідрозділу "Заслон" військ нацгвардії РФ по Красноярському краю спільно зі співслужбовцями відкрив вогонь на ураження по цивільному автомобілю, який рухався в сторону Бучі. Водій авто отримав численні вогнепальні поранення, але зміг врятуватися.
"Наказ на вбивство цивільного населення та розстріл всіх без виключення автівок, які проїжджали повз бойові позиції по вул. Шевченка та вул. Свято-Покровській, окупанти отримали від свого командира. Загалом військовослужбовці зазначеного загону під час перебування на позиціях в Гостомелі причетні до розстрілу 12 транспортних засобів, внаслідок чого вбито 11 громадян, а 15 – поранено", - йдеться у повідомленні.
Ідентифікованому військовому РФ заочно повідомили про підозру за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: Київська обласна прокуратура
- Раніше слідчі ідентифікували двох російських військових, які причетні до воєнних злочинів у Гостомелі на Київщині та у Чернігівській області: вони розстрілювали цивільних та їхні автівки.
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