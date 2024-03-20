Розстрілювали мирних людей і їхні авто: слідчі ідентифікували військових РФ, причетних до воєнних злочинів у Гостомелі та на Чернігівщині

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в тоді ще окупованому Гостомелі ідентифікований окупант і його співслуживці отримали наказ від свого командира вбивати цивільне населення.

"25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято–Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча. Водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалося врятуватись", - йдеться у повідомленні.

Загалом окупанти причетні до розстрілу 12 авто в Гостомелі, внаслідок чого було вбито 11 мирних жителів, а ще 15 – поранено.

Відтак заступнику командира взводу спецпідрозділу військ Нацгвардії РФ по Красноярському краю повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Слідчі також ідентифікували військовослужбовця РФ, який в селі Нова Басань Ніжинського району Чернігівщини у кінці лютого 2022 року напав на мешканця сусіднього населеного пункту. Він зупинився біля колони російської техніки та вийшов із власного автомобіля, не становлячи загрози росіянам. Втім окупант розстріляв чоловіка з автомата. Інший російський військовий, який перебував у БТР, з кулемета вистрілив у чоловіка і його автівку.

Військовослужбовцю РФ оголосили підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

"На даний час вживаються заходи до оголошення підозрюваного у розшук, а також ідентифікації іншого причетного до злочину військового РФ", - додали в Офісі генпрокурора.