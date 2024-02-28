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Війна з Росією: хроніка
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Застрелили літнього чоловіка під час окупації Харківщини: трьом військовим РФ заочно оголосили підозри

28 лютого, 2024 середа
11:23
Війна з Росією

Українські прокурори ідентифікували трьох російських військових, які під час окупації села у Харківській області застрелили охоронця сільськогосподарського підприємства за зауваження  

Про це інформує пресцентр Офісу генпрокурора.
 
Зазначається, що підозрюваними виявилися військовослужбовці військової частини №54096 збройних сил РФ, уродженці республіки Дагестан.  

За даними слідства, 3 травня 2022 року вони приїхали на автомобілі "Нива" до тимчасово окупованого села Макарове Богодухівського району. На той час ці військові базувались в окупованому селищі Козача Лопань. 
 
Окупанти зайшли до сільськогосподарського підприємства та побачили 70-річного місцевого мешканця, який працював там охоронцем та доглядав за худобою. Росіяни почали стріляти з вогнепальної зброї у бік тварин, на що чоловік зробив їм зауваження, адже постріли лякають худобу.  
 
Загарбники обурились, але поїхали з місця. Через два дні, 5 травня, вони знову приїхали до Макарова та побачили чоловіка, який йшов на роботу.  
 
Один з військових РФ вийшов з автівки та зробив два постріли у спину місцевому мешканцю. Ще двоє підозрюваних спостерігали, щоб не було свідків убивства. 
 
Потерпілий загинув на місці.  Після цього окупанти почали штовхати загиблого ногами, перевіряючи чи дійсно він помер. Переконавшись, що чоловік помер, вони поїхали з місця.  
 
Так, російським загарбникам в Україні заочно повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.  

  • Нещодавно повідомлялося, що росіяни розстріляли сімох українських військовополонених поблизу Бахмута. За попередньою інформацією, це сталося 24 лютого. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.

Теги:
Кримінал
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Харківщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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