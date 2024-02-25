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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни розстріляли 7 українських військовополонених поблизу Бахмута

25 лютого, 2024 неділя
21:02
Війна з Росією російські окупанти

Росіяни розстріляли сімох українських військовополонених поблизу Бахмута. За попередньою інформацією, це сталося 24 лютого

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

"На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли", - написав омбудсман.

Точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці Сил оборони України.

Лубінець заявив, що вже звернувся до ООН та Міжнародного комітету червоного хреста щодо чергового злочину російської армії. 

"Для російської армії Женевські конвенції, правила та звичаї війни нічого не значать. Вони чинять за своїми негласними "конвенціями", "правилами" та "звичаями" - жорстокості, підлості, ницості", - наголосив Лубінець.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни розстріляли дев'ятьох військовополонених.

"Розстріляними, ймовірно, є бійці 92 ОМБр або хтось з приданих їм підрозділів. Вчора була надія, що хлопці з цієї позиції вижили та в полоні, але кадри, які сьогодні були опубліковані, демонструють страту бійців Сил оборони", - йдеться в повідомленні. 

Про вбивство українських військовополонених написав також волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що це сталось у районі села Іванівське поблизу Бахмута.

Це щонайменше третій відомий випадок за останній час, коли російські окупанти страчують українських полонених.
  • 18 лютого окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії.
  • 18 лютого росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
полонені
Бахмут
Військові новини
ЗСУ загиблі
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