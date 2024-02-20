Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
Україна розпочала розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами військовослужбовців ЗСУ, які потрапили в полон поблизу Роботиного Запорізької області
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, узятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що страта військовополонених є тяжким міжнародним злочином. Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Страта українських військовополонених в Авдіївці
Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
18 лютого стало відомо, що в Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт".
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН із проханням розслідувати розстріл полонених в Авдіївці. При цьому він зазначив, що достеменно відомо про п'ятьох загиблих, доля ще одного захисника невідома.
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