Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"20 лютого в інтернеті було поширено відеозапис розстрілу військовослужбовцями армії РФ трьох українських захисників, узятих у полон. Подія відбулася 18 лютого 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що страта військовополонених є тяжким міжнародним злочином. Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Страта українських військовополонених в Авдіївці

Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.

Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.

18 лютого стало відомо, що в Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт".

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН із проханням розслідувати розстріл полонених в Авдіївці. При цьому він зазначив, що достеменно відомо про п'ятьох загиблих, доля ще одного захисника невідома.