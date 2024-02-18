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В Авдіївці росіяни розстріляли 6 українських полонених на позиції "Зеніт": DeepState відтворив хронологію подій

18 лютого, 2024 неділя
13:53
Війна з Росією Авдіївка

Окупанти розстріляли 6 полонених військових, які залишились в Авдіївці на позиції Музей ("Зеніт") після відходу української армії. Побратими впізнали загиблих на відео, яке поширили росіяни у мережі

Про це повідомляє Telegram-канал DeepState.

На відео, оприлюдненому росіянами, зображено тіла розстріляних українських полонених, які лежать у приміщенні Гаража №1. Музей розташований на території колишньої в/ч "Зеніт".

"Через те, що позиції кілька днів були в оточені, всім, хто був ходячим, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранених) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися", - зазначили аналітики DeepState.

Хронологія подій

Ворог прорвався до Царської охоти через трубу, потім використав ще один вихід на 1,5 тис. метрів вище Зеніту та почав там закріплюватися. Росіяни продовжили тиск з Опитного, рухаючись до своїх військових, які там закріпились. Після цього, об'єднавшись, вони оточили позицію "Зеніт".

Українські військові не приймали рішення про відхід допоки 13 лютого не почали закінчуватися БК та запаси води. Бійці, які згодом були розстріляні, здійснили невдалу спробу деблокуватися. Розуміючи безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Невдовзі стався неприємний інцидент, який описав інший боєць в Instagram, коли командир сказав про поранених: "Кидайте їх н***г і спалюйте все".

"Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць", - наголосили аналітики.

Згодом 14 лютого розпочався відхід з позиції малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію, яка мала відбутися днем пізніше, 15 лютого. З п'ятьма пораненими залишився один із вцілілих бійців. Інший боєць Панда перед смертю написав: "Мені п***й, що зі мною буде, а хлопців шкода".

Наступного дня близько 12:00 на позицію прийшли окупанти, а вже 16 лютого в російських ЗМІ з'явилося відео з розстріляними бійцями.

Аналітики уточнили, що ймовірно, українські полонені військові були розстріляні відразу 15 лютого. Один із бійців перед смертю встиг написати: "Ні хліба, ні х*я, і води залишилося пів пляшки".

На кадрах з тілами один з бійців так і залишився тримати пляшку після смерті.

"Серія помилок і затягування з рішучими діями призвели до такої трагедії. А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни", - підсумували аналітики.

  • 18 лютого командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції з жовтня 2023 року до лютого 2024 року Сили оборони ліквідували понад 47 тисяч російських військових та 1365 одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
полонені
Авдіївка
Військові новини
ЗСУ загиблі
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