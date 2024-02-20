Страта українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН
Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець вимагає розслідувати обставини страти військових, яких росіяни розстріляли під час виходу ЗСУ з Авдіївки
Про це він повідомив у Telegram.
"Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з'ясування всіх обставин", - написав Лубінець.
"Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", - додав він.
За словами Лубінця, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Окупанти обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.
"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", - написав омбудсмен.
Він зазначив, що росіяни погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.
"Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - написав Лубінець.
- Командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Командувач Таврійського напрямку генерал Тарнавський повідомив, що під час відходу з Авдіївки "деяка кількість" українських захисників потрапила в російський полон.
- 19 лютого член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що, на його думку, вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше.
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