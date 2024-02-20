Страта українських військовополонених в Авдіївці: Лубінець звернувся до Червоного Хреста й ООН

Про це він повідомив у Telegram.

"Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та з'ясування всіх обставин", - написав Лубінець.

"Зауважу, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених", - додав він.

За словами Лубінця, вихід з Авдіївки відбувався в умовах безперервних бомбардувань, тому важкопоранених військових вивезти було проблематично. Окупанти обстрілювали евакуаційні шляхи та автомобілі.

"Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" командування ухвалило рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною. Діалог був щодо надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних законів та правил ведення, які захищають військовополонених", - написав омбудсмен.

Він зазначив, що росіяни погодилися зберегти життя важкопораненим беззбройним військовим, надати їм допомогу й обміняти. Але зрештою розстріляли.

"Родини захисників упізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника — загиблими. З ними були також Олександр Зінчук та Микола Савосік, яких розстріляли російські солдати. Щодо шостого бійця інформація поки не підтверджена", - написав Лубінець.