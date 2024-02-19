Член оборонного комітету ВР Рахманін: "Є підстави вважати, що вихід ЗСУ з Авдіївки мав би відбутися раніше"

Про це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін сказав в інтерв'ю Radio NV.

За його словами, є підстави вважати, що вихід з Авдіївки міг би бути здійснений раніше.

"Можливо, був прорахунок, можливо, невчасно були підтягнуті резерви... Є підстави вважати, що ризик повного оточення був раніше, і відступ тих з'єднань і військових частин, які перебували в авдіївському гарнізоні, мав би відбуватися раніше", - сказав нардеп.

"Наскільки можна судити, значна частина військ звідти все-таки вийшла достатньо організовано, частина опинилася в оточенні, частина потрапила в полон, частина загинула. У принципі, під час будь-якої подібної операції такі випадки, на жаль, неминучі. Це стосується будь-якої армії й будь-якої війни. Але з огляду на ситуацію, з огляду на низку речей, які передували цим подіям, можна було передбачати, що Авдіївку втримати не вдасться", - додав він.

Рахманін нагадав, що захоплення Авдіївки було для росіян принциповим, заради цього вони не шкодували ні техніки, ні особового складу.

Відповідаючи на запитання, чи пов'язана ситуація з Авдіївкою зі зміною військового керівництва, нардеп сказав: "Я думаю, що це не питання безпосередньо до головнокомандувача (байдуже, яке його прізвище — Залужний чи Сирський), це рішення ухвалюється Ставкою (Верховного Головнокомандувача, – ред.)".