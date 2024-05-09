Зірка французького кіно Ізабель Юппер очолить журі Венеційського кінофестивалю

Про це повідомляє Reuters.

71-річна французька акторка і кінопродюсерка Ізабель Юппер очолить журі основного конкурсу 81-го Венеційського кінофестивалю, який проводитиметься на острові Лідо у Венеційській лагуні з 28 серпня по 7 вересня.

Юппер і сама отримала нагороди за найкращу жіночу роль на кінофестивалі у Венеції в 1988 році за роль у фільмі "Жіноча справа" і в 1995 році за роль у "Церемонії".

Акторка також отримала спеціальну нагороду "Золотий лев" у 2005 році за роль у фільмі "Габріель" і за свою кар'єру в цілому.

"Фестиваль і я повʼязані довгою та прекрасною історією. Бути привілейованим глядачем — це честь", — сказала Юппер.

У 2009 році вона очолювала журі Каннського кінофестивалю.

Фільми конкурсної програми 81-го Венеційського кінофестивалю будуть оголошені в липні.

Акторка є володаркою двох премій "Сезар". Свою першу номінацію на цю премію вона отримала у 1976 році в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" у фільмі "Алоїза" 1975 року, у номінації "Найкраща жіноча роль" вона стала володаркою цієї премії у 1996 році за роль Жанни у фільмі "Церемонія" 1995 року та у 2017 році за роль Мішель Леблан у фільмі "Вона" 2016 року. Ця стрічка також принесла Ізабель Юппер премію "Золотий глобус", премію "Незалежний дух" та номінацію на премію "Оскар" у 2017 році.

