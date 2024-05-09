Зірка французького кіно Ізабель Юппер очолить журі Венеційського кінофестивалю
Номінована на "Оскар" французька акторка Ізабель Юппер, володарка премій "Сезар" та "Золотий глобус", стане головою журі основного конкурсу цьогорічного Венеційського кінофестивалю
Про це повідомляє Reuters.
71-річна французька акторка і кінопродюсерка Ізабель Юппер очолить журі основного конкурсу 81-го Венеційського кінофестивалю, який проводитиметься на острові Лідо у Венеційській лагуні з 28 серпня по 7 вересня.
Юппер і сама отримала нагороди за найкращу жіночу роль на кінофестивалі у Венеції в 1988 році за роль у фільмі "Жіноча справа" і в 1995 році за роль у "Церемонії".
Акторка також отримала спеціальну нагороду "Золотий лев" у 2005 році за роль у фільмі "Габріель" і за свою кар'єру в цілому.
"Фестиваль і я повʼязані довгою та прекрасною історією. Бути привілейованим глядачем — це честь", — сказала Юппер.
У 2009 році вона очолювала журі Каннського кінофестивалю.
Фільми конкурсної програми 81-го Венеційського кінофестивалю будуть оголошені в липні.
Акторка є володаркою двох премій "Сезар". Свою першу номінацію на цю премію вона отримала у 1976 році в категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" у фільмі "Алоїза" 1975 року, у номінації "Найкраща жіноча роль" вона стала володаркою цієї премії у 1996 році за роль Жанни у фільмі "Церемонія" 1995 року та у 2017 році за роль Мішель Леблан у фільмі "Вона" 2016 року. Ця стрічка також принесла Ізабель Юппер премію "Золотий глобус", премію "Незалежний дух" та номінацію на премію "Оскар" у 2017 році.
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