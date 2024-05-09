Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №313/2024.

Натомість на його посаду призначили Трепака Олександра. Він військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, Герой України, бригадний генерал.

Довідково. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.