Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо звільнення Сергія Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. На його місце призначили Олександра Трепака
Про це йдеться на сайті Офісу президента.
"Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №313/2024.
Натомість на його посаду призначили Трепака Олександра. Він військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ, Герой України, бригадний генерал.
Довідково. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.
- Нагадаємо, що Лупанчука було призначено на посаду 3 листопада 2023 року.
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