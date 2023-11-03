Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій

Про це йдеться на офіційному сайті президента.

"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - вказано в указі президента №728/2023.

Раніше Силами спеціальних операцій командував Віктор Хоренко. Його звільнили з посади, яку він обіймав з 25 липня 2022 року, перед призначенням наступника, 3 листопада.

"Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №727/2023.

Довідково. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.