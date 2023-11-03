Зеленський призначив нового командувача Сил спеціальних операцій
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 3 жовтня, призначив нового командувача Сил спеціальних операцій: посаду обійняв Сергій Лупанчук
Про це йдеться на офіційному сайті президента.
"Призначити полковника Лупанчука Сергія Костянтиновича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - вказано в указі президента №728/2023.
Раніше Силами спеціальних операцій командував Віктор Хоренко. Його звільнили з посади, яку він обіймав з 25 липня 2022 року, перед призначенням наступника, 3 листопада.
"Звільнити Хоренка Віктора Олександровича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", - йдеться в указі №727/2023.
Довідково. Сили спеціальних операцій Збройних Сил України – це окремий рід сил Збройних Сил України, до складу якого входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Вони комплектуються спеціально навченими фахівцями, які мають спеціальні можливості у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, інколи політично чутливих операцій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.85
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе