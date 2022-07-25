Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій
Силами спеціальних операцій Збройних Сил України замість Григорія Галагана керуватиме Віктор Хоренко
Відповідні укази опубліковано на сайті Офісу президента України.
"Звільнити Галагана Григорія Анатолійовича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", – зазначено в Указі №530.
Наступним Указом, №531, Зеленський призначив командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Віктора Хоренка.
"Призначити Хоренка Віктора Олександровича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України", – йдеться в документі.
Генерал-майор Григорій Галаган був командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України від 25 серпня 2020 року.
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