Українська машина для розмінування MV-4 отримала сертифікат відповідності: у чому її особливості

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Легка машина для розмінування MV-4 на початку квітня пройшла випробування на полігоні на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем) та ділянці із густою рослинністю. Машина витримала серію підривів близько 600 грамів у тротиловому еквіваленті.

Завдяки низькому профілю і міцній конструкції машина є стійкою до детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів. MV-4 може витримати вибух протитанкової міни. MV-4 використовують для механічної підготовки ґрунту та розмінування, механічного огляду території та її очищення, вилучення предметів. За годину машина може розмінувати територію площею до 1500 м2. Керується пультом дистанційного керування, радіус дії якого – до 1500 метрів.

Україна прагне розвивати власне виробництво техніки для розмінування. Це створює додаткові робочі місця, зазначили в Мінекономіки.

"Збирання та локалізація виробництва в Україні машин для розмінування прискорюють ремонт чи заміну деталей у разі підриву в полях. Крім того, це спрощує доступ до техніки операторам гуманітарного розмінування, яких у нас уже майже 40 і ще більше проходять сертифікацію", – зазначив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні 2023 року в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За січень сапери обстежили на наявність вибухонебезпечних предметів понад 21 тис. га земель сільгосппризначення, найбільше – на Херсонщині.

Для прискорення розмінування території України уряд на засіданні 2 лютого запровадив єдину уніфіковану процедуру сертифікації операторів протимінної діяльності.

22 лютого в Україні представили третю вітчизняну машину для розмінування.

29 лютого в ДСНС заявили, що в Україні потенційно заміновано 156 тис. км² території. При цьому найбільш замінованими є Харківська, Донецька і Херсонська області.

На початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд компенсуватиме аграріям 80% витрат на розмінування.

29 березня стало відомо, що Україна спільно з американською корпорацією Palantir працює над розробкою системи розмінування з використанням штучного інтелекту. Її мають представити влітку.