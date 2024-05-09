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Прем'єр Ірландії повідомив, що братиме участь в українському Саміті миру

9 травня, 2024 четвер
12:25
Світ прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс
Зміст

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у четвер, 9 травня, заявив, що особисто братиме участь у Глобальному саміті миру, який відбуватиметься у Швейцарії 15-16 червня

Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський. 

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру", -  написав Зеленський.

Він також розповів, що обговорив з прем'єром Ірландії перспективи співпраці в галузі розмінування та домовився про якнайшвидший початок роботи над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7. Крім того, Зеленський подякував Ірландії за гуманітарну та логістичну допомогу Україні. 

Участь у Саміті миру підтвердили лідери низки держав

Як повідомили в Офісі президента, за підсумками телефонних розмов з Володимиром Зеленським свою участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня підтвердили федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністри Данії та Нідерландів Метте Фредеріксен і Марк Рютте, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич. 

Під час розмов Володимир Зеленський розповів про комбінований удар, якого Росія завдала по цивільних об’єктах України цієї ночі, а також про ситуацію на передовій. Окремо обговорили нагальну потребу Києва в посиленні протиповітряної оборони. Зокрема, президент подякував за допомогу нашій країні з пошуком і постачанням систем ППО.

З Олафом Шольцом також обговорили продовження оборонної співпраці між державами, підготовку до конференції з відновлення України (URC2024) та наповнення її конкретними угодами. 

З прем’єр-міністеркою Данії спілкувалися про спільну з партнерами роботу над постачанням боєприпасів, зміцненням української енергетики та рішення, які допомогли б пришвидшити передачу Україні літаків F-16. 

У розмові з Марком Рютте Зеленський відзначив додаткову військову допомогу Нідерландів на суму 1 млрд євро, а також йшлося про подальшу оборонну співпрацю.

Марії Пейчинович-Бурич Зеленський подякував за відкриття в Києві офісу Реєстру збитків і привітав дієві кроки Комітету міністрів Ради Європи на шляху до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, заявив речник президента України Сергій Никифоров.  

Президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запросила Папу Римського Франциска на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Бюргенштоку.  

7 травня, президент України Володимир Зеленський особисто запросив на Глобальний саміт миру лідерів Бельгії, Іспанії, Латвії та Фінляндії

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Ірландія
G7
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