Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Щодо подій на фронті ветеран сказав, що ситуація вкрай складна й тримати оборону стає все важче: "Доведеться де-не-де відходити. Сподіваємося, що відходити ми будемо на вже добудовані фортифікації, про які були багато розмов місяць-два тому. Зараз це чомусь відійшло на другий план".

Гетьман розповів, що у спілкуванні з цивільними лунає все більше запитань щодо стану фортифікацій. При цьому незрозумілим є мовчання з цього приводу, адже це не є якоюсь таємницею, для ворога тим паче.

"Були розмови: перша, друга лінія, було багато пафосу. А зараз вони є чи нема? Що відбувається, де вони побудовані, якщо ми відходимо, то відходимо в поле чи на заздалегідь підготовлені позиції? Якщо про це йде таке мовчання, то це викликає особисто в мене не дуже приємні емоції, - наголошує ветеран російсько-української війни. - Ми коли намагалися атакувати рік тому російські підрозділи, дуже чітко й на мапі DeepState були намальовані так звані лінії Суровікіна, і навіть де саме вони були. Просте питання: ви вважаєте, що в них немає як із космосу чи з інших місць подивитися на ці фортифікації? Росіяни чудово знають, де вони і в якому вони стані. Це місія від нас, чи що? Тоді це ще більше викликає в мене, скажімо так, підозри".

Що передувало

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

9 квітня президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині.

Кабмін на засіданні 12 квітня ухвалив рішення виділити додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд у прифронтових і прикордонних областях.

23 квітня Кабінет Міністрів України шляхом перерозподілу видатків державного бюджету виділив на будівництво фортифікацій ще 8 млрд грн.

7 травня український уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікаційних споруд.

Міністр оборони України Рустем Умєров 7 травня провів щотижневу телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої було обговорено завершення підготовки декількох ліній фортифікацій та необхідність України в додаткових ракетах для протиповітряної оборони.