Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном

Про це повідомив Рустем Умєров та міноборони США.

"Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО", - написав міністр оборони України.

Також він додав, що обговорив з американським колегою завершення підготовки декількох ліній фортифікацій. Вони мають значний вплив на зміцнення позицій ЗСУ та підвищення їхньої обороноздатності.

"Подякував за дуже потрібний пакет допомоги, який США нещодавно надали. Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога", - підкреслив Умєров.

Водночас у Пентагоні зазначили, що Остін поінформував главу українського Міноборони про американські зусилля щодо допомоги нашій державі після ухвалення Доповнення до національної безпеки, зокрема - оголошення про допомогу на $6 млрд.

26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.