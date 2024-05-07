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Підготовка ліній фортифікацій і ракети для ППО: Умєров провів телефонну розмову з Остіном

7 травня, 2024 вiвторок
20:51
Війна з Росією Рустем Умєров і Ллойд Остін
Зміст

Міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 7 травня, провів щотижневу телефонну розмову з очільником Пентагону Ллойдом Остіном, під час якої було обговорено завершення підготовки декількох ліній фортифікацій та необхідність України в додаткових ракетах для протиповітряної оборони

Про це повідомив Рустем Умєров та міноборони США.

"Ворог продовжує прицільно атакувати нашу критичну інфраструктуру. Зважаючи на це особливий акцент у розмові було зроблено на необхідності отримання додаткових ракет для систем ППО", - написав міністр оборони України.

Також він додав, що обговорив з американським колегою завершення підготовки декількох ліній фортифікацій. Вони мають значний вплив на зміцнення позицій ЗСУ та підвищення їхньої обороноздатності.

"Подякував за дуже потрібний пакет допомоги, який США нещодавно надали. Ця підтримка була вкрай необхідною для наших потреб в умовах зростаючої напруги та загрози з боку ворога", - підкреслив Умєров.

Водночас у Пентагоні зазначили, що Остін поінформував главу українського Міноборони про американські зусилля щодо допомоги нашій державі після ухвалення Доповнення до національної безпеки, зокрема - оголошення про допомогу на $6 млрд.

  • 26 квітня очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги від США, загальна сума якого становить $6 млрд.
  • За даними газети The New York Times, основні партії нової черги військової допомоги від США, за яку нещодавно проголосував американський парламент, Україна почне отримувати не раніше літа.
Теги:
Світ
Україна
Міністерство оборони
ППО
Пентагон
США
Ллойд Остін
допомога Україні
допомога США Україні
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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