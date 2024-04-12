Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів. З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині", - написав він.

"Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", - додав очільник уряду.

Шмигаль нагадав, що загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Роботи тривають цілодобово.

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

9 квітня президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині.

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