Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікацій
Кабмін на засіданні 12 квітня ухвалив рішення виділити додаткові 3,88 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд у прифронтових і прикордонних областях
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Уряд виділяє додаткові 3,88 млрд грн на подальше будівництво оборонних рубежів. З цих коштів 1,7 млрд грн буде для Харківщини, а 1,5 млрд грн для фортифікацій на Сумщині", - написав він.
"Додатковий ресурс також отримають Донеччина, Херсонщина та Миколаївщина", - додав очільник уряду.
Шмигаль нагадав, що загалом від початку року уряд виділив майже 30 млрд грн на будівництво та облаштування фортифікацій. Роботи тривають цілодобово.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
- 9 квітня президент Володимир Зеленський перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині.
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