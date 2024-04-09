Зеленський на Харківщині перевірив будівництво фортифікацій і провів наради: подробиці

Про це він повідомив у Telegram.

"Сьогодні – Харків, Харківщина. Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", - написав Зеленський.



Він зазначив, що "провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів". Також президент подякував енергетикам, які повертають світло в оселі людей, і наголосив, що зараз створюються всі необхідні умови, щоби зменшити дефіцит електрики й дати Харкову легші графіки.



"Окремо урядовці працюють над допомогою місту й області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування", - написав Зеленський.



Також він провів зустріч із підприємцями Харківщини та подякував їм за стійкість.



"Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", - додав Зеленський.

Також він вручив державні нагороди військовим ЗСУ, Нацгвардії, представникам Нацполіції, рятувальникам ДСНС, які захищають Україну та допомагають рятувати життя.

30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.

30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.

Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.

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