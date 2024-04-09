Зеленський на Харківщині перевірив будівництво фортифікацій і провів наради: подробиці
Президент України Володимир Зеленський 9 квітня перевірив будівництво фортифікацій на Харківщині та вручив держнагороди тим, хто протистоїть агресії РФ у регіоні
Про це він повідомив у Telegram.
"Сьогодні – Харків, Харківщина. Був на будівництві фортифікацій. Дуже важливе посилення цього напрямку. Російські терористи повинні бачити, що Харківщина зміцнюється", - написав Зеленський.
Він зазначив, що "провів нараду з усіма, хто відповідає за захист області та відновлення нормального життя після російських ударів". Також президент подякував енергетикам, які повертають світло в оселі людей, і наголосив, що зараз створюються всі необхідні умови, щоби зменшити дефіцит електрики й дати Харкову легші графіки.
"Окремо урядовці працюють над допомогою місту й області, щоб подолати наявні енерговиклики. Є правильні пропозиції, ми забезпечимо фінансування", - написав Зеленський.
Також він провів зустріч із підприємцями Харківщини та подякував їм за стійкість.
"Мета Росії абсолютно очевидна – вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни. Ми повинні зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше наших міст і громад були від нього захищені", - додав Зеленський.
Також він вручив державні нагороди військовим ЗСУ, Нацгвардії, представникам Нацполіції, рятувальникам ДСНС, які захищають Україну та допомагають рятувати життя.
- 30 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках.
- 30 грудня уряд ухвалив постанову, що розширює перелік державних органів, які можуть закуповувати товари, роботи та послуги для будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд.
- Наприкінці лютого президент повідомив про проведення аудиту, який допоможе виявити слабкі місця в будівництві фортифікацій.
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