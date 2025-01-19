За 2024 рік окупанти втратили більше живої сили, ніж за 2 попередні роки, - Сирський
У 2024 році російська окупаційна армія втратила на війні в Україні понад 434 тис. військових, з них близько 150 тис. загиблих
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю в телемарафоні.
Зазначається, що загальні втрати російської армії за 2024-й, за підрахунками України, склали понад 434 тис. окупантів, з них близько 150 тис. загиблими.
"За цей рік бойових дій противник втратив більше, ніж за два попередні роки війни", - підсумував Сирський.
- Упродовж минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони знищили ще 1580 військових окупаційної армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння.
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