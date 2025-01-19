За 2024 рік окупанти втратили більше живої сили, ніж за 2 попередні роки, - Сирський

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю в телемарафоні.

Зазначається, що загальні втрати російської армії за 2024-й, за підрахунками України, склали понад 434 тис. окупантів, з них близько 150 тис. загиблими.

"За цей рік бойових дій противник втратив більше, ніж за два попередні роки війни", - підсумував Сирський.